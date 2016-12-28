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ЗАЗ сменил название и форму собственности http://www.segodnya.ua/img/article/7838/25_main.1482915851.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/25_tn.1482915851.jpg Бизнес Акционеры приняли решение о переименовании запорожского автозавода

ЗАЗ сменил название и форму собственности

Сегодня, 11:03

Акционеры приняли решение о переименовании запорожского автозавода

ЗАЗ теперь называется &quot;Промавтоинвест&quot;. Фото: yakiev.com
ЗАЗ теперь называется "Промавтоинвест". Фото: yakiev.com

ПАО "Запорожский автомобильный завод" (ПАО "ЗАЗ"), входящий в корпорацию "УкрАВТО", сменил название на "Промавтоинвест" и форму собственности с публичного на частное акционерное общество.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такое решение приняли его акционеры на внеочередном общем собрании 26 декабря 2016 года. Соответствующие изменения зарегистрированы в госреестре юрлиц 27 декабря.

"Промавтоинвест" (ранее – ЗАЗ) методом полномасштабного производства выпускает автомобили под брендом ЗАЗ (Lanos, Sens, Lanos-фургон, Forzа, Vida), грузовые и автобусы на шасси и агрегатах индийской ТАТА. При этом техника выпускается только под конкретные потребности рынка.

По данным ассоциации "Укравтопром", в ноябре 2016 года предприятие выпустило 300 легковых автомобилей, что в пять раз превысило аналогичный показатель октября текущего года (59 ед.). Ранее сообщалось, что в октябре завод возобновил производство автомобилей после простоя с начала этого года.

Кроме того, согласно статистике ассоциации, в ноябре 2016 "Промавтоинвест" произвел 50 коммерческих автомобилей по сравнению с 12 в октябре, а также два автобуса (в октябре ни одного). То есть, в целом производство авто на заводе в ноябре выросло почти в пять раз – до 352 ед.

В то же время по сравнению с ноябрем 2015 года "Промавтоинвест" сократил выпуск автотранспортных средств более чем вдвое, в том числе легковых автомобилей – в 2,3 раза, коммерческих – на 20,6%. Автобусы в ноябре прошлого года завод не выпускал.

По данным AUTO-Consulting, в ноябре 2016 года продажи автомобилей "Промавтоинвеста" в Украине сократились на 23% к октябрю, составив 244 ед. (доля рынка – 3,3%).

АО "УкрАВТО" зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ЧАО "Промавтоинвест", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входят более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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