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Американские биржи закрылись в плюсе после инаугурации Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7903/89_main.1484955716.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/89_tn.1484955716.jpg Экономика Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,48 — до 19827,25 пункта

Американские биржи закрылись в плюсе после инаугурации Трампа

Сегодня, 01:41

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,48 — до 19827,25 пункта

Американские биржи закрылись в плюсе после инаугурации Трампа, фото Breitbart
Американские биржи закрылись в плюсе после инаугурации Трампа, фото Breitbart

Основные фондовые индексы США завершили пятницу в "зеленой" зоне на фоне вступления Дональда Трампа в должность президента США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,48 — до 19827,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,28%, до 5555,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 2271,31 пункта.

В своей инаугурационной речи Трамп пообещал защищать интересы американских рабочих при заключении международных договоров, вернуть рабочие места, восстановить благосостояние. По его словам, он сделает Америку вновь сильной, богатой, гордой, безопасной и великой, а противоречия в американском обществе будут разрешены.

Сразу после приведения к присяге Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации, из которой следует, что президент намерен добиться энергетической независимости США от ОПЕК и "стран, враждебных интересам США". Кроме того, США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрят соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли. США также будут использовать все инструменты против стран, нарушающих торговые соглашения, и намерена высылать из страны нелегальных мигрантов с криминальным прошлым.

"Трамп ясно дал понять, что сегодня, или не позже понедельника мы увидим конкретные исполнительные акты, которые будут задавать тон всем действиям администрации и обозначат его приоритеты", — приводит агентство MarketWatch комментарий старшего стратега Ameriprise Financial Дэвида Джоя (David Joy).

Между тем, в стране продолжается сезон отчетов. Так, Procter & Gamble сообщила о росте по итогам второго квартала фингода в 2,44, до 7,896 миллиарда долларов, или 2,88 доллара на акцию, тогда как эксперты ожидали показателя на уровне 1,06 доллара.

Чистая прибыль General Electric, приходящаяся на акционеров, по итогам квартала составила 3,486 миллиарда долларов, снизившись на 45% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию составила 0,39 доллара против ожиданий на уровне 0,46 доллара за акцию.

American Express сообщил о снижении прибыли за четвертый квартал на 8% — до 825 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,88 доллара против 0,89 доллара годом ранее.
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Источник:

РИА Новости

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