Американский индекс Dow Jones обновил рекорд

Сегодня, 00:46

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,16%

 

Американский индекс Dow Jones обновил рекорд, фото AFP
Американский индекс Dow Jones обновил рекорд, фото AFP

Основные фондовые индексы США в четверг не продемонстрировали единой динамики на фоне финансовых отчетов, данных по рынку недвижимости и труда страны, Dow Jones обновил рекорд; свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,16% — до 20100,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,02%, до 5655,18 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,07%, до 2296,68 пункта.

Продажи новых домов в стране в декабре снизились на 10,4% по сравнению с пересмотренным показателем ноября — до 536 тысяч, тогда как аналитики ожидали снижения показателя на 1% по сравнению с ноябрьским индикатором — до 588 тысяч. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 января, выросло на 22 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 259 тысяч. Аналитики ожидали роста показателя на 13 тысяч с показателя предыдущей недели — до 247 тысяч.

Накануне фондовый индекс Dow Jones впервые в истории закрылся выше психологически важной отметки в 20000 пунктов, остальные индексы также выросли.

Чистая прибыль интернет-аукциона eBay в четвертом квартале взлетела в 12,44 раза, достигнув 5,936 миллиарда долларов, или 5,3 доллара на акцию. Эксперты ожидали показателя на уровне в 0,54 доллара на акцию. Число активных покупателей компании увеличилось на 3%, до 167 миллионов.

Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей компонентов для мобильных устройств Qualcomm Incorporated по итогам первого квартала 2016-2017 финансового года (завершился 25 декабря) упала в 2,1 раза, до 0,7 миллиарда долларов, или 0,46 доллара на акцию против 0,99 доллара за акцию годом ранее.

Производитель строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американская Caterpillar по итогам четвертого квартала увеличила чистый убыток в 12,4 раза, до 1,171 миллиарда долларов, или 2 доллара на акцию. Эксперты ожидали прибыль на уровне 0,66 доллара за акцию. "Возможно, мы идем слишком быстро или далеко, но мы справедливо оценены", — сказал агентству MarketWatch старший инвестспециалист Kirr Marbach & Co Марк Фостер (Mark Foster).
США, рекорд, эксперты, фостер, компании, индекс, прибыль, данные, ebay, индексы, Dow Jones, аналитики, динамики

Вы сейчас просматриваете новость "Американский индекс Dow Jones обновил рекорд". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Dow Jones достиг исторического максимума, фото AFP

Dow Jones достиг исторического максимума

Вчера, 00:39

Dow Jones впервые закрылся на уровне выше 20 000 пунктов

Экономика

Американские биржи закрылись в плюсе после инаугурации Трампа, фото Breitbart

Американские биржи закрылись в плюсе после инаугурации Трампа

21 Января, 01:41

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,48 — до 19827,25 пункта

Экономика

Dow Jones и NASDAQ обновили исторические максимумы, фото AFP

Dow Jones и NASDAQ обновили исторические максимумы

21 Декабря 2016, 03:52

После президентских выборов США американские индексы неожиданно сильно растут на фоне надежд участников рынка на укрепление экономики США

Финансы

Dow Jones вырос. Фото: AFP

Индекс Dow Jones рекордно вырос

2 Декабря 2016, 08:28

Индекс деловой активности в промышленности США в ноябре увеличился

Экономика

Dow Jones второй день подряд ставит рекорды, фото AFP

Dow Jones второй день подряд ставит рекорды

12 Ноября 2016, 02:19

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,21%

Бизнес

Индексы фондовых рынков могут рекордно успасть после недавнего роста Фото: AFP

Фондовые индексы США обновят рекорды и упадут на 11% - эксперт

11 Ноября 2016, 19:00

По словам аналитика, китайский индекс также вскоре может начать снижение

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования