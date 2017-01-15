Антикризисное зарубежье: как экономят в горячем Баку

Азербайджанская Республика — государство в восточной части Закавказья на побережье Каспийского моря.

Население — около 10 млн человек.

Средняя з/п — 487—550 маната (7700—8700 грн).

Медицина — бесплатная, платная, страховая.

Образование — платное только высшее, диплом котируется в ЕС.

Азербайджан — одно из первых государств на постсоветском пространстве, которое довольно быстро "пришло в чувство" после распада Советского Союза, обозначив новый вектор развития. Уже спустя десятилетие страна превратилась в аграрно-индустриальную и динамично развивающуюся. Особенно жители гордятся своей столицей и сравнивают ее с европейскими главными городами. Но есть у истории и "изнанка". "В центре красиво, особенно на главной улице столицы Низами, и прочих центральных улицах, — говорит украинский турист Геннадий Левчук, который жил в Баку 2,5 месяца. — Но стоит свернуть во двор, и красота сменяется серостью. Здесь, как и в Киеве или Николаеве, есть дворики, загроможденные всякой всячиной — какими-то решетками, подпорками, проводами, веревками и т. д. Причем складывается впечатление, что жильцы без этого не могут".

ДЕНЬГИ. Зарплаты в Азербайджане не очень высокие, и варьируются в зависимости от рода деятельности. Главной отраслью экономики страны считается нефтедобыча: те, у кого работа связана с добычей нефти, считаются везунчиками и очень дорожат местом. Нефтяные "плантации" располагаются в нескольких километрах от Баку. Также на подъеме — овцеводство, процветают турбизнес и торговля, так что работники, занятые в этих сферах, получают хорошие деньги. Одно из последних веяний — появление различных учебных курсов. "Продавцы и грузчики получают около 326 азербайджанских манатов AZN (5160 грн), водители — 400—450 AZN (6330—7120 грн), помощник бухгалтера на фирме — 490—570 AZN (7750—9000 грн). Столько же получает преподаватель курсов", — привел пример собеседник. Минимальная пенсия в стране невысокая, и составляет 110—150 манатов (1700—2400 грн). Но, несмотря на довольно скромные доходы, большинство азербайджанцев не любят нищих и просящих подаяние. К ним относятся неуважительно, и таких людей считают ленивыми, так как, по мнению местных, найти работу, чтобы мало-мальски себя содержать, способен каждый.

Нефтедобыча. Вышки располагаются в нескольких километрах от столицы.

РАСХОДЫ. "За электричество, газ, воду и вывоз мусора владельцу большой двушки приходится платить около 500 грн, а зимой добавляется еще отопление — выходит примерно 1 тыс. грн, — рассказал Геннадий. — Поэтому, конечно, все стараются экономить воду и электричество. Жилье довольно дорогое: аренда однушки в спальном районе обойдется 3500—4000 грн, то есть в половину средней зарплаты".

ПРОЕЗД. Перемещение по стране напоминает инфраструктуру Украины. Многие ездят на маршрутках (3—10 грн в переводе на наши деньги), в почете — метро и такси. Последний вариант выбирают те, кто опаздывает или добирается ночью (в это время доехать иначе сложно), так как удовольствие — не из дешевых даже для местных, не говоря уже о приезжих или туристах. "С туриста, скорее всего, возьмут двойной тариф, — рассказывает Геннадий. — На себе проверено: дорога от вокзала до моей квартиры стоила 20 AZN (315 грн). Реальный же тариф, как мне потом рассказали мои местные друзья, — вдвое меньше". Многие азербайджанцы предпочитают метро. Схема пользования подземкой схожа с украинской: нужно купить карту за 2 AZN (31 грн) и положить на нее нужную для проезда сумму. Считается проезд, как и у нас, отдельными поездками, а стоит около 3,2 грн.

Бакинские дома. Веревки, лестницы и нагромождения.

СТИЛЬ. Большинство жителей Азербайджана ничем от европейцев не отличаются. Только в отдельных уголках, где чтут верность традициям, можно увидеть женщин в хиджабе. Совсем уж редко они прячут себя под абайи или закрывают лицо никабами. "Я таких не видела, но говорят, что так одеваются верующие, — говорит другая туристка из Украины, Ольга Самофалова. — В основном одежда местных не отличается от наших, по ценам в том числе. Джинсы — 700—900 грн, кроссовки — от 1100 грн".

ОБРАЗОВАНИЕ. Образование в стране 11-летнее обязательное, государственные школы в основном бесплатные (есть и частные, там обучение платное). В вузы принимают по аттестату и результатам независимого тестирования, а у высшего образования три ступени: бакалавр (4 года), магистр (еще 0,5—2 года), докторантура (2—3 года). Во всех вузах страны обучение платное: год обойдется в 1,5—6 тыс. AZN (24—95 тыс. грн). Как и у нас, определенным категориям студентов (сиротам, инвалидам и т. п.) дают льготы. Подешевле такие специальности, как машиностроение, автоматика, менеджмент, преподавание, филология, перевод, дороже — инженерия, IT, "международка". Диплом котируется в Европе, и проходить дополнительное обучение не нужно. "Обучение для азербаджанских семей очень дорогое, поэтому многие едут учиться в другие страны, в том числе в Украину", — говорит Ольга Самофалова. Женщины, кстати, спокойно учатся в университетах и занимают разные должности, в том числе руководящие (правда, их все равно меньшинство).

ЕДА. В городах много магазинов и лавок, очень развита уличная торговля. Многие местные предпочитают отовариваться с рук — так немного дешевле, ведь люди в основном, действительно, выносят свое. "Гранаты продают, мясо, овощи. Тут же шашлыки жарят — это не редкость, — говорит Геннадий Левчук. — Цены на продукты очень похожи на украинские — мясо — около 100 грн/кг, домашний сыр — от 50—70 грн. Местные торгуются, и продавцы им уступают. А приезжим цену скидывать никто не спешит".

Пастбища. Рядом с городом бродят отары овец.

МЕДИЦИНА. В стране есть медучреждения, которые опекают городские власти. Они предоставляют бесплатные услуги, но качество обслуживания оставляет желать лучшего — как, впрочем, и в Украине. Но очереди под кабинетами врачей все равно есть, ведь диагностика заболевания и лечение в платных клиниках стоят дорого, и люди тянут с походом к врачу до последнего. Например, прием врача узкой специализации в некоторых частных клиниках стоит 35—40 манатов (554—633 грн).