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Астрологи советуют встречать Новый год с рыбой: во сколько обойдется праздничный стол (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7830/31_main.1482737935.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/31_tn.1482737935.jpg Экономика На салаты и закуски придется потратить больше семиста гривен

Астрологи советуют встречать Новый год с рыбой: во сколько обойдется праздничный стол (видео)

Сегодня, 09:37

На салаты и закуски придется потратить больше семиста гривен

Рыбные закуски &quot;влетят&quot; в копеечку. Фото: hochu.ua
Рыбные закуски "влетят" в копеечку. Фото: hochu.ua

Новый 2017 год – год Петуха – астрологи советуют встречать с рыбой на столе. Говорят, что так можно избежать гнева Петуха за поедание его сородичей. Но "рыбная" новогодняя ночь обойдется украинцам недешево, сообщает ТСН.

Как подсчитали журналисты, традиционный салат оливье в этом году обойдется минимум в 96 грн, сельдь под шубой – 32 грн. Тарелка деликатесов, где есть форель, семга и палтус будет стоить 288 грн.

Кроме рыбы, нужны и другие закуски. Так, маслины, оливки стоят 28 грн; грибы – 40 грн, красная икра – 175 грн. Игристое вино обойдется в 70 грн.

В ранге деликатеса, кстати, по-прежнему остается гречка. Цена на гречку после внезапного скачка так и не снизилась – 37 грн/кг.

В целом, такой стол с рыбой и салатами обойдется украинцам в 766 грн.

Напомним, ранее сайт "Сегодня.ua" также собрал советы украинских дизайнеров и стилиста, как выбрать наряд для празднования года огненного Петуха. Эксперты советуют экспериментировать с цветом и фактурой ткани.
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