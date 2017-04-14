Авианосец ВМС США подошел к Северной Корее на расстояние удара

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" подошла к Корейскому полуострову в ожидании возможного нового ядерного испытания в КНДР или пуска баллистических ракет.



Согласно данным американской частной разведывательно-аналитической компании "Стратфор", авианосная группа в настоящее время находится к западу от японского острова Кюсю и идет через Корейский пролив в акваторию Японского моря к восточному побережью КНДР.

Там, по сообщению японских СМИ, ссылающихся на источники в Силах самообороны страны, к ним также присоединятся японские боевые корабли.

В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца "Карл Винсон" входят ракетный крейсер "Лейк Чемплейн" и два эсминца – "Майкл Мерфи" и "Уэйн Мейер". Кроме того, группу сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк".

Ранее СМИ сообщали, ссылаясь на данные разведки, что США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям.