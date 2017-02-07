Азербайджан и Украина обменялись запретом на товары с Карабаха и Донбасса

Сегодня, 10:15

Товары будут пропускать в том случае, если они лицензированы властями Баку и Киева, отметил дипломат

Посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко. Фото: Facebook
Посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко. Фото: Facebook

Азербайджанская и украинская стороны договорились об ограничениях на поставки товаров с неподконтрольных властям Баку и Киева территорий Донбасса и Нагорного Карабаха. Об этом заявил агентству "Интерфакс" посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

Он отметил, что товары могут пропустить в том случае, если они лицензированы властями Баку и Киева.

"Во время визита президента Петра Порошенко в Баку главы двух государств дали поручения руководителям таможенных структур Украины и Азербайджана встретиться и обговорить вопрос пропуска товаров, поступающих с оккупированных территорий двух стран. Главы таможенных структур встретились и выработали механизм, согласно которому товары с этих территорий могут поставляться в том случае, если лицензированы центральным властями – Киевом и Баку", – сказал Мищенко.

Он пояснил, что товары с Донбасса в Азербайджан могут ввести только с разрешения украинских властей и, соответственно, такая же схема из Карабаха в Украину.

"К примеру, маркировка на шампанском. Если там написано Украина, Артемовский завод (Донбасс), значит все нормально. А если какая-то "Новороссия" или еще что-то в этом духе, то естественно Азербайджан не будет их принимать. Подобный подход применяется и к товарам из Нагорного Карабаха", – отметил Мищенко.

"Правила и циркуляры начали действовать сразу же, как президенты дали поручения. Здесь не надо подписывать какие-то межгосударственные соглашения. Соответствующий документ был подписан главами таможенных структур", – добавил посол.

Как вчера заявлял Мищенко, Украина намерена закупить у Азербайджана военную технику. В Баку собирается приехать большая украинская делегация на переговоры по военно-техническому сотрудничеству.
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