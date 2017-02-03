Беларусь приблизилась к кредиту МВФ – Лукашенко

Беларуси осталось согласовать всего два вопроса в переговорах по кредиту МВФ – стоимость услуг ЖКХ и управление госпредприятиями. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Что касается МВФ, то я уже говорил об этом, у нас две проблемы осталось – управление госпредприятиями и ЖКХ... у нас расхождений никаких нет", – заявил Лукашенко в ходе пресс-конференции.

При этом первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский, который ведет переговоры с МВФ, добавил, что "осталось два вопроса, в принципе эти вопросы высокой степени готовности проработки, осталось принять политическое решение".

Отвечая на вопрос о вариантах рефинансирования внешнего долга, которые рассматриваются в Минске, он заявил, что "не знаю, почему вы говорите сразу про рефинансирование (внешнего долга – Ред.), если это нужно, мы будем об этом думать, но пока мы рассчитываем в этом году своими силами, сколько нужно, столько и заплатить".

"В прошлом году мы полностью рассчитались по долгам, думаю, это будет и в этом году, если надо рефинансировать, то будем рефинансировать", – заключил Матюшевский.

Напомним, Белпрусь обсуждает возможность получения от МВФ программы в размере до 3,5 миллиарда долларов.