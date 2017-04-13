Беларусь заплатила России по спорному долгу за газ

Сегодня, 16:55

Минск и Москва пришли к нефтегазовому миру

Беларусь заплатила России по спорному долгу за газ
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Беларусь погасила долг перед российским "Газпромом" в объеме 726,2 миллиона долларов.

"Белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726,2 миллиона долларов, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед "Газпромом" за поставки российского газа в 2016-2017 годах", – сообщили в "Газпроме".

По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко в начале текущего месяца, стороны договорились об урегулировании нефтегазового спора. Москва и Минск договорились, как будет идти работа в этой сфере в 2017-2019 годах.

Неурегулированным до этого оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливой цене на газ из РФ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. РФ, в свою очередь, объявила о понижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это с недоплатой за газ.
газ, газпром, долг, Беларусь, Лукашенко, рф, задолженность

Вы сейчас просматриваете новость "Беларусь заплатила России по спорному долгу за газ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Прайм

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Тимошенко назвала Гройсмана "пупырышкой". Фото: ba.org.ua

Тимошенко ответила Гройсману на предложение отдать ее "Газпрому" вместо денег

Сегодня, 11:54

Политик назвала премьера "громко лопающейся пупырышкой"

Мир

Грузия не хочет покупать газ у России. Фото: AFP

Грузия полностью отказалась от российского газа

Вчера, 13:25

Страна переходит на голубое топливо из Азербайджана

Экономика

В Харьковской области снова нашли газ. Фото: пресс-служба "Укргаздобычи"

В Украине нашли новое месторождение газа

Вчера, 09:42

Проектный горизонт обнаружили во время разведки скважины

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман предложил отдать "Газпрому" Тимошенко вместо денег

11 Апреля, 13:01

Премьер придумал, что делать, если Украина проиграет в Стокгольмском арбитраже

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования