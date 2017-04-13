Беларусь заплатила России по спорному долгу за газ

Беларусь погасила долг перед российским "Газпромом" в объеме 726,2 миллиона долларов.

"Белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726,2 миллиона долларов, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед "Газпромом" за поставки российского газа в 2016-2017 годах", – сообщили в "Газпроме".

По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко в начале текущего месяца, стороны договорились об урегулировании нефтегазового спора. Москва и Минск договорились, как будет идти работа в этой сфере в 2017-2019 годах.

Неурегулированным до этого оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливой цене на газ из РФ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. РФ, в свою очередь, объявила о понижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это с недоплатой за газ.