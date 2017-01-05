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Беларусь запретила куриц и яйца из Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7857/99_main.1483625025.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/99_tn.1483625025.jpg Экономика Ограничения пока касаются только одной области-производителя

Беларусь запретила куриц и яйца из Украины

Сегодня, 16:02

Ограничения пока касаются только одной области-производителя

В Украине зафиксировали птичий грипп. Фото: Pixabay
В Украине зафиксировали птичий грипп. Фото: Pixabay

Беларусь с 5 января временно ограничивает ввоз мяса птицы из Черновицкой области Украины в связи с выявлением случая заболевания высокопатогенным гриппом. Об этом сообщил директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, передает "АПК-Информ".

Так, временные ограничения вводятся на ввоз в Беларусь живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.

Отмечается, что все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из данной области Украины отменяются.

Напомним, в Черновицкой области был зарегистрирован случай птичьего гриппа – из-за вируса умер 21 лебедь на озере села Чертория в Кицманском районе. 
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