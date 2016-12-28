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Бензин и дизель подорожали на 50 копеек, а газ — подешевел http://www.segodnya.ua/img/article/7836/78_main.1482858867.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/78_tn.1482858867.jpg Экономика В течение ближайших двух недель топливо может подорожать еще на 50 коп./л, считают эксперты

Бензин и дизель подорожали на 50 копеек, а газ — подешевел

Сегодня, 07:45

В течение ближайших двух недель топливо может подорожать еще на 50 коп./л, считают эксперты

Заправить полный бак теперь стало дороже на 20—30 грн. Фото: ТАСС
Заправить полный бак теперь стало дороже на 20—30 грн. Фото: ТАСС

Перед праздниками началось подорожание бензина и дизтоплива. За последние дни они выросли в цене примерно на 50 коп./л. В среднем это 25,5 грн/л для импортного бензина А-95 и 22,5 грн/л для дизтоплива. На столько же выросло в цене и отечественное горючее, которое продается дешевле: литр А-95 стоит 22,5—22,7 грн, ДТ — 20,5—20,55 грн, но его на рынке всего 15—20%.

Эксперты топливного рынка связывают подорожание в рознице с плавным увеличением с начала декабря оптовых цен на нефтепродукты. А они поползли вверх после роста нефтяных котировок и ослабления в декабре курса гривни ниже 27 грн/доллар.

По прогнозам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, дальнейший потенциал роста цен на топливо еще на 50 коп./л в сохранится в течение ближайших двух недель. То есть после праздников литр А-95 будет стоить выше 26 грн. А дизтопливо может подорожать даже на 1,5 грн, или до 22—24 грн/л, так как на него с 1 января увеличен акцизный сбор с 95 до 125,5 евро/т.

Зато дешевеет сжиженный автомобильный газ, его стоимость в рознице опустилась на 40—50 коп./л, или до 12,24 грн/л. Куюн объясняет это снижением потребления и ростом запасов газа у трейдеров.
бензин, топливо, дизель, азс, заправка, акцизы

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Автор:

Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

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