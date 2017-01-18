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Рынок труда в Украине: итоги-2016 и прогнозы http://www.segodnya.ua/img/article/7893/98_main.1484739726.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/98_tn.1484739726.jpg Экономика Причина всплеска числа безработных в декабре — субсидии и минзарплаты

Рынок труда в Украине: итоги-2016 и прогнозы

Сегодня, 08:14

Причина всплеска числа безработных в декабре — субсидии и минзарплаты

Рынок труда в Украине: итоги-2016 и прогнозы
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

За декабрь 2016 года число тех, кто ищет место с помощью госцентров занятости, увеличилось на 16%, превысив 390 тыс. человек. Такие данные Госслужбы статистики. Но с начала года зарегистрированных безработных стало меньше почти на 120 тыс. чел., в январе их было более полумиллиона. Эксперты по рынку труда и экономисты говорят, что декабрьский всплеск безработицы связан с закрытием бизнеса неработающими физлицами-предпринимателями, которых с января нынешнего года закон обязал все равно ежемесячно платить налоги в Пенсфонд. Как изменится уровень безработицы в 2017 году, пока сказать сложно, так как одни факторы будут ее сокращать, другие — увеличивать.

РАБОТА-2016. Как видно из инфографики, количество безработных, которые стоят на учете в госцентрах занятости, постоянно сокращалось с января, и пошло в рост лишь в ноябре, резко ускорившись к декабрю. На одно место в среднем по году претендовали 9 человек, но их количество менялось втрое — от 16 чел./место в январе до 5,5 чел./место — в октябре. Работу через "биржу" находит в среднем один из 14, но в лучшие месяцы — в апрель и октябрь — один из восьми. Чаще работу ищут через госцентры женщины, а не мужчины — 55% против 45%, и горожане, а не селяне — 60% против 40%.

Как уточнил нам эксперт рынка труда Юрий Пахомчук, зарегистрированные безработные составляют примерно пятую часть от всех, кто не трудится. "Расчет Госстатистики по методике Международной организации труда, учитывающей общее число трудоспособных, количество тех, кто работает, и тех, кто не работает, дает около 9% незанятых. Как правило, это люди, которые более года не работают, а значит, утратили право на пособие, и регистрироваться им особого смысла нет".

HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина объясняет плавное уменьшение безработицы от зимы к осени несколькими причинами. "С апреля по сентябрь это отъезд зарегистрированных на сезонные работы. По Украине — это агросектор, строительство, развлекательный бизнес (аниматоры, аттракционы на пляжах), за рубежом — прежде всего сбор ягод и фруктов в Польше. С осени началось оживление в бизнесе, в том числе в промышленности, что дало как снижение числа вакансий, так и рост числа тех, кто нашел работу через центр занятости. С ноября многие начали становиться на учет для получения справки для оформления субсидии на оплату комуслуг. Ну а декабрьский всплеск числа безработных — это результат закрытия неработающих бизнес-структур, прежде всего физлиц-предпринимателей, которым с января, независимо от доходов, надо платить налог в Пенсфонд (от 352 до 704 грн/мес.)", — разъяснила Пашкина. Президент Украналитцентра Александр Охрименко добавил, что в декабре начались сокращения штатов на фоне новостей о двукратном росте минзарплат с января.

КТО НУЖЕН. По словам Пашкиной, весь год были востребованы рабочие специальности — строители, токари, подсобные рабочие, а также продавцы и IT-сфера. А меньше всего нужны юристы, экономисты, бухгалтеры, страховые агенты. Эта тенденция сохранится и в 2017 году, уверена Пашкина.

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Прогноз на год: безработица вырастет

Пашкина говорит, что есть два разнонаправленных фактора, которые повлияют на официальную безработицу в 2017 году. Ее уменьшит наметившийся рост производства и возможное введение безвизового режима. "Одно рабочее место в промышленности, это еще 2—3 места в смежных сферах, таких как логистика, склады, продажа, — разъяснила Пашкина. — А после введения безвиза наверняка станет больше украинцев, которые выедут на заработки за рубеж. Польские HR-структуры, с которыми мы сотрудничаем, говорят о наличии у них 4 млн мест из-за отъезда поляков на работу и учебу в Западную Европу. А расти в первые 3—4 месяца безработица может за счет предпринимателей, которые закроют свой бизнес и станут на учет в центры занятости, но какая тенденция перевесит, сейчас сказать трудно". Охрименко прогнозирует резкое увеличение числа малоквалифицированных безработных из-за двойного повышения с января минзарплаты: "Увольнения уже начались в торговле, сфере обслуживания, получавших по-белому 1600 грн. Многие из них пойдут на биржу, но продолжат работать нелегально у того же хозяина".
работа, зарплата, профессии, безработица
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Автор:

Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

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