Блокада на Донбассе ударит по экономике Украины – НБУ

Сегодня, 14:20

В Нацбанке подтвердили ухудшение прогнозов на 2017 год

ВВП Украины вырастет меньше, чем рассчитывали
ВВП Украины вырастет меньше, чем рассчитывали. Автор фото: Сергей Ус, "Сегодня"

Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил пересмотренные в связи с введением торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей экономические прогнозы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3,2%, в 2019 году – на уровне 4%.

Дефицит платежного баланса, по оценкам НБУ, на конец текущего года составит 4,3 млрд долларов, или 4,4% ВВП, и будет оставаться на уровне 4,3 млрд долларов в 2018 и 2019 годах, снижаясь по отношению к ВВП до 4,1% и 3,7% соответственно.

Уровень международных резервов составит 21,1 млрд долларов на конец 2017 года и 26,2 млрд долларов на конец 2018 года. При этом определяющим фактором для прогноза резервов остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и получение связанного с этой программой финансирования.

В то же время, по расчетам НБУ, блокада перемещения товаров через линию разграничения с ОРДЛО не будете иметь существенного влияния на уровень потребительской инфляции.

Показатель инфляции регулятор ожидает на уровне 9,1% по итогам текущего года, 6% – по итогам 2018 года и 5% – по итогам 2019 года. 

"Основным риском для реализации очерченного сценария является то, насколько эффективно частный сектор и правительство смогут минимизировать потери от прекращения перемещения грузов через линию соприкосновения в зоне АТО. Кроме того, как и ранее, существенным риском остается риск непосредственной эскалации боевых действий на востоке Украины", – отметили в НБУ.

Как сообщалось, при этом Нацбанк продолжил смягчать монетарную политику, опустив учетную ставку до 13%.
экономика, НБУ, Нацбанк, прогноз, ВВП

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Источник:

"Сегодня"

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