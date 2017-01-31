Богатые пенсионеры: кто в Украине получает на "заслуженном отдыхе" больше 10 тыс.

На данный момент в Украине не назначают пенсии выше 10,7 тыс. гривен. Однако все пенсии выше этой суммы, которые были назначены до действующего ограничения, остаются в силе. К примеру, как рассказали в Пенсионном фонде, сейчас пенсию больше 20 тысяч гривен получают 2,2 тыс. человек. В основном это судьи в отставке. 19 тысяч пенсионеров получают больше 10 тысяч гривен.

Еще в прошлом году высокие пенсии в Украине облагались налогом, однако на данный момент эта норма отменена. В 2014-м налоги нужно было платить с пенсий свыше 10 тысяч гривен, а уже в 2015-м порог снизили до 4134 гривен (три минимальные зарплаты). Таких пенсионеров в стране оказалось больше 416 тыся. В Министерстве финансов посчитали, после отмены 15% налога на высокие пенсии бюджет потерял около 800 миллионов гривен.

Кроме того, как рассказывает старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, судьи, который выйдут в отставку в этом году, ограничение "не выше 10,7 тыс. на пенсии" не почувствуют – для них Конституционный суд эту норму отменил. Они получают больше 20 тысяч гривен, народные депутаты на пенсии – больше 15 тыс.

"Людей раздражает это неравенство. Когда основная масса получает 1500, грубо говоря, средняя пенсия у нас сейчас где-то 1850 гривен, а судья получает 21 тысячу. За что судье на пенсии в нашей бедной стране при всем при том… Давайте тогда всем 21 тысячу платить. Почему-то не получается. Какая бы ни была мера ответственности на их работе, они же уже на пенсии, они же уже не работают. Уже ответственности этой нет – почему нужно платить 20 тысяч? Причем Конституционный суд снял по ним ограничение максимального размера", – рассказывает ученая.

В пенсионной системе в Украине есть еще одна "несправедливость". Пенсионеры, которые раньше вышли на пенсию, получают меньше денег. В 2008-м коэффициент стажа (показатель, который учитывают при расчете пенсий) увеличили с 1 до 1,35 – старые пенсии не пересчитали, а новые стали назначать с учетом нового показателя.