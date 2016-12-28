Бюджет власти: расходы на депутатов и министров увеличили в разы

Бюджет Украины на следующий год официально стал законом — позавчера его подписал президент Петр Порошенко. "Сегодня" продолжает анализировать отдельные статьи главной сметы страны. С помощью экспертов мы оценили, сколько денег и почему выделено на те или иные органы власти и некоторые другие расходы (см. инфографику).

ВЛАСТЬ. Напомним, новый госбюджет по доходам и расходам больше действующего: запланировано собрать в казну 721,4 млрд грн, или на 118 млрд грн больше, истратить — на 113 млрд больше. При этом из "лишних" расходов на увеличение затрат на финансирование Раду, Кабмин, Госуправление делами, Верховный и Конституционный суды, Генпрокуратуру, СБУ и Центризбирком увеличено более чем на 5 млрд грн — это 4% от увеличения доходов на всю страну. При этом, например, Центризбирком профинансировали всего на 7% больше, то СБУ — на 10% больше. Зато расходы на Кабинет министров увеличились на 130% по сравнению с прошлым годом, а на 48% выросли расходы на содержание Госуправления делами, на 20% — Верховной Рады. Не обижена и ГПУ — у них прирост более 50%.

МОСТ И ДВОРЕЦ. Из других важных статей расходов выделим дороги: Кабмин увеличил расходы на их содержание на 15 млрд грн по сравнению с 2016-м. Если учесть, что километр дороги 1 категории (4 полосы) стоит порядка 6 млн грн, то этих денег может хватить на строительство 2500 км новых дорог, или капремонт 5000 км. Всего в Украине 170 тыс. км дорог. Это значит, что обновятся порядка 2—3% трасс, но это на порядок больше, чем в нынешнем году.

Дали 250 млн грн на новый мост через Днепр в Запорожье, но это мало, так как стоимость объекта — около 7 млрд грн, а ранее построено опор и подъездных дорог примерно на 1 млрд грн. Кстати, окончание строительства моста запланировано на 2025 год.

Из увеличения культурных ассигнований отметим двукратный рост расходов на украинское кино — до 516 млрн грн, дальнейшую реконструкцию Мариинского дворца — до 200 млн грн, на Институт национальной памяти — почти 27 млн грн. Также возобновлено строительство второй очереди Музея голодомора — на это заложили 25 млн грн. Из социальных расходов радует повышение на 18% выплат ко дню Победы ветеранам и участникам боевых действий.

К сожалению, всего на уровень инфляции увеличены расходы на изготовление бесплатных протезов для инвалидов до 19,8 млн грн. Их хватит примерно на 5—6 тыс. косметических протезов. На полмиллиарда урезаны расходы на наше космическое агентство. И, к сожалению, намного выросли расходы на выплату долгов и процентов по госдолгу, прежде всего это проценты по займу МВФ. В 2017-м на это придется истратить более 113 млрд грн или весь запланированный прирост доходов казны. В прошлом году на это ушло на 15 млрд грн меньше.

"Рост дала "коммуналка" и долг"

Экономисты говорят, что в распределении бюджета есть как плюсы, так и минусы. По словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, очевидно, что власть себя снова не обидела: "Большой рост расходов на власть объясняется прежде всего повышением минзарплат и коммунальных расходов. Там же заложен и двукратный рост суточных на загранкомандировки до 80 евро и различные премии. Хорошо, что Кабмин взялся за дороги, а вот реконструкция Мариинского, строительство Музея Голодомора могли бы и подождать, эти деньги пригодились бы, например, инвалидам. Рост социалки сокращают и огромные расходы на выплату государственного долга — они в 2017-м составят 15% доходов и с каждым годом будут нарастать. Пик выплат придется на 2019 год, поэтому властям уже сейчас надо думать над этим вопросом".