Бюджетная трехлетка: Кабмин решил по-новому планировать расходы и доходы Украины

Сегодня, 15:18

Данилюк похвастался новой концепцией бюджетного планирвания

В Кабмине изменят подход к бюджету. Фото: AFP
В Кабмине изменят подход к бюджету. Фото: AFP

Кабинет министров Украины одобрил обновленную концепцию управления государственными финансами, предусматривающую введение среднесрочного бюджетного планирования сроком на три и более лет. Документ был представлен на заседании Кабмина министром финансов Александром Данилюком.

По словам Данилюка, документ является системным и стратегически важным, поскольку вводит практику принятия среднесрочных бюджетных деклараций, меняет политику управления госдолгом в сторону его уменьшения в среднесрочной перспективе до 60% ВВП.

"Важно, чтобы этот документ стал реальным. Мы уже подготовили план действий, который в течение недели разошлем во все органы власти", – сказал Данилюк, добавив, что Минфин уже ожидает от органов власти прогнозных данных и планов по 2017 году и на среднесрочную перспективу.

Комментируя необходимость принятия документа, премьер-министр Владимир Гройсман отметил: "Это важная стратегия. Здесь есть конкретные шаги, которые позволят эффективно использовать миллиарды госбюджета".

Напомним, о бюджетном планировании на три года вперед экс-министр финансов Наталия Яресько заявляла еще в конце 2015 года. 
кабмин, бюджет, данилюк, стратегия, план действий

Вы сейчас просматриваете новость "Бюджетная трехлетка: Кабмин решил по-новому планировать расходы и доходы Украины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Андрей Рева. Фото: 2000.ua

Бюджет ничего не потерял от массового закрытия ФЛП в Украине - Рева

Сегодня, 15:01

Министр отчитался об увеличении поступлений единого соцвзноса

Законы

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко подписал закон о перераспределении рентной платы за добычу нефти и газа в местные бюджеты

Вчера, 17:25

Ожидается, что закон будет способствовать заинтересованности местного населения в развитии газодобывающей отрасли

Экономика

В Кабмине похвастались позитивом от роста минзарплаты. Фото: архив

В Кабмине увидели позитивный эффект от повышения "минималки"

Вчера, 10:45

Гройсман и министры отчитались о детенизации экономики и росте числа рабочих мест

Законы

Александр Данилюк. Фото: Facebook

В Раде хотят возродить налоговую милицию – Данилюк

Вчера, 19:28

Министр призвал народных депутатов не поддерживать правки относительно возврата налоговой милиции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования