Бюджетная трехлетка: Кабмин решил по-новому планировать расходы и доходы Украины

Кабинет министров Украины одобрил обновленную концепцию управления государственными финансами, предусматривающую введение среднесрочного бюджетного планирования сроком на три и более лет. Документ был представлен на заседании Кабмина министром финансов Александром Данилюком.

По словам Данилюка, документ является системным и стратегически важным, поскольку вводит практику принятия среднесрочных бюджетных деклараций, меняет политику управления госдолгом в сторону его уменьшения в среднесрочной перспективе до 60% ВВП.

"Важно, чтобы этот документ стал реальным. Мы уже подготовили план действий, который в течение недели разошлем во все органы власти", – сказал Данилюк, добавив, что Минфин уже ожидает от органов власти прогнозных данных и планов по 2017 году и на среднесрочную перспективу.

Комментируя необходимость принятия документа, премьер-министр Владимир Гройсман отметил: "Это важная стратегия. Здесь есть конкретные шаги, которые позволят эффективно использовать миллиарды госбюджета".

Напомним, о бюджетном планировании на три года вперед экс-министр финансов Наталия Яресько заявляла еще в конце 2015 года.