Цены на автогаз в Украине после выходных взлетели еще выше

За период с 23 по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 коп./л до 16,5 грн/л. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка, пишет EnKorr.

Средняя цена газа по стране увеличилась на 65 коп./л до 15,98 грн/л.

Основным фактором подорожания автогаза аналитики называют нехватку ресурса. Аналитик "А-95" Артем Куюн считает, что кризис, с которым столкнулись поставщики газа, оказался намного сильнее, чем ожидалось.

"Причем дело не столько в оценке дефицитных объемов, сколько в невозможности эту нехватку закрыть: в Украине катастрофически не хватает вагонов, а те, что есть, "Укрзализнця" не в силах эффективно использовать. Наиболее остро дефицит газа на заправках чувствуется на Юге и на Западе страны. Газа нет как на одиночных станциях, так и в крупных сетях", – отметил Куюн.

При этом эксперты прогнозируют стабилизацию розничных цен к середине сентября. Как известно, нынешняя стоимость автогаза побила все антирекорды.

Напомним, руководитель отдела по работе с клиентами компании "Профигаз" Евгений Устименко также уверен, что автогаз подешевеет и цены на АЗС вернутся к уровню ниже 10 грн.