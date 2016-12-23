Цены на нефть падают из-за доллара и Рождества

Рынки готовятся к длинным выходным и рассчитывают на снижение добычи черного золота

Нефть на мировых рынках дешевеет на фоне дорого доллара, активность торгов продолжает снижаться и инвесторы фиксируют прибыль в преддверии длинных рождественских выходных.

Так, доллар торгуется в пятницу вблизи 14-летнего максимума к корзине основных валют. Высокий курс американской валюты делает нефть дороже для покупателей из-за пределов США. В то же время рынок ожидает конкретных шагов стран ОПЕК, России по снижению добычи.

Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром снизилась 54,89 доллара за баррель. Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились до 52,73 доллара за баррель.

Цены должны вырасти в будущем году в результате мер стран ОПЕК по снижению добычи, которые подтолкнут рынок к ребалансировке, сказал в четверг министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью агентству Bloomberg. Он уверен, что страны будут выполнять свои обязательства.

В январе может начаться продажа нефти из стратегических резервов США, сообщила в четверг Poten & Partners. Хотя объемы могут оказаться небольшими, это еще один фактор, который может помешать восстановлению баланса спроса и предложения на рынке.