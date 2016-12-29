Цены на нефть падают после рекордного роста

Стоимость черного золота отступила от максимумов за полтора года

Нефть дешевеет, опускаясь с максимальных отметок за полтора года на сигналах увеличения запасов топлива в США на прошлой неделе.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже утром 29 декабря дешевели до 56,18 доллараза баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опускались до 53,76 доллара за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 4,2 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 528 тыс. баррелей.

Напомним, официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в четверг, и эксперты в среднем ожидают снижения запасов на 1,5 млн баррелей.

Также с нового года ОПЕК и другие нефтедобывающие страны начнут реализацию соглашения о сокращении добычи в совокупности на 1,8 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков консалтинговой компании Pira Energy, такие меры приведут к значительному сокращению мировых запасов к третьему кварталу 2017 года.

При этом заседание комитета по мониторингу добычи участников соглашения состоится в Вене 21-22 января. Ранее сообщалось, что встреча пройдет 13 января.