Цены на нефть подобрались к максимуму за полтора года

Инвесторы позитивно смотрят на договоренности стран ОПЕК и вне ОПЕК о сокращении добычи

Цена на нефть поднимается в среду и находится близко к максимальному уровню за полтора года на оптимизме инвесторов в отношении мер по сокращению добычи странами ОПЕК, которые могут привести к снижению излишка предложения на мировом рынке топлива.

Так, февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures дорожали на до 56,3 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднимались 54,04 доллара за баррель. Накануне контракт завершил сессию на максимальном уровне с начала июля 2015 года.

С начала года оба контракта подорожали примерно на 50%.

Напомним, страны ОПЕК и 11 их партнеров договорились начать постепенное сокращение добычи с 1 января 2017 года. Совокупный объем добычи, как ожидается, снизится на 1,8 млн баррелей в сутки.

В результате мер ОПЕК запасы топлива в мире сократятся, а цены стабилизируются, заявил накануне министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино. Венесуэла, которая является одним из наиболее активных сторонников коллективных действий, заявила, что сократит добычу в будущем месяце на 95 тыс. б/с.

Также во вторник было объявлено, что мониторинговый комитет, состоящий из членов ОПЕК и стран не-ОПЕК и призванный контролировать соблюдение согласованных квот, проведет первую встречу 13 января.