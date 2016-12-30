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Цены на нефть подскочили выше 57 долларов http://www.segodnya.ua/img/article/7845/79_main.1483080890.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/79_tn.1483080890.jpg Экономика Эталонные марки дорожают на фоне статистических новостей из США

Цены на нефть подскочили выше 57 долларов

Сегодня, 09:17

Эталонные марки дорожают на фоне статистических новостей из США

Нефть дорожает. Фото: Pixabay
Нефть дорожает. Фото: Pixabay

Мировые цены на нефть отыгрывают данные о снижении запасов топлива в США

Так, утром и стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла до 57,1 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась до 53,96 доллара за баррель. Рост котировок продолжается.

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Напомним, по данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 декабря, увеличились на 0,6 миллиона баррелей – до 486,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 2,060 миллиона баррелей – до 483,34 миллиона баррелей.

В то же время, по данным ведомства, запасы бензина в США сократились на 1,6 миллиона баррелей – до 227,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя – на 1,32 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,9 миллиона баррелей – до 151,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали меньшее снижение индикатора – на 1,78 миллиона баррелей.

В связи с этим, пишет Reuters, рынок "черного золота", вероятно, сосредоточится на позитивных данных Минэнерго США по запасам нефтепродуктов. В частности, это должно привести к увеличению числа "бычьих" позиций по нефти марки WTI.
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Источник:

Интерфакс

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