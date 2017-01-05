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Цены на нефть упали после бурного роста http://www.segodnya.ua/img/article/7856/80_main.1483600114.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/80_tn.1483600114.jpg Экономика Стоимость эталонных марок снижается из-за опасений инвесторов

Цены на нефть упали после бурного роста

Сегодня, 09:07

Стоимость эталонных марок снижается из-за опасений инвесторов

Нефть подешевела. Фото: Pixabay
Нефть подешевела. Фото: Pixabay

Цена на нефть в четверг умеренно снижается в цене после роста в среду на опасениях, что рост добычи в Ливии может нивелировать сокращение производства топлива странами ОПЕК.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевел до 56,27 доллара за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снижалась до 53,14 доллара за баррель.

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Накануне WTI и Brent дорожали до 53,26 и 56,46 доллара за баррель соответственно.

Как сообщалось, Ливия, не участвующая в соглашении ОПЕК о снижении добычи, наращивает производство на крупнейшем в стране месторождении аш-Шарара и готовится возобновить работу крупного экспортного терминала Аз-Завия. По данным источников в ливийской госкорпорации National Oil Corp., в настоящее время страна добывает порядка 700 тыс. б/с против 630 тыс. б/с в декабре. Ливия планирует удвоить добычу в 2017 году.

Между тем в декабре совокупная добыча нефти странами ОПЕК снизилась на 310 тыс. баррелей в сутки из-за перебоев в работе месторождений в Нигерии, показывают данные опроса экспертов, проведенного агентством Bloomberg.

Кроме того, участники рынка следят за изменением запасов топлива в США. По данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,43 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в четверг в 18:00 по киевскому времени, и аналитики в среднем ожидают более умеренного снижения – на 2 млн баррелей.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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