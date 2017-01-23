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Чего сегодня ждать от Трампа: президент США намерен пересмотреть договоры о нефти и Транстихоокеанском партнёрстве http://www.segodnya.ua/img/article/7910/24_main.1485190778.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/24_tn.1485190778.jpg Экономика Ожидается, что Трамп в Овальном кабинете подпишет ряд документов, которые ознаменуют начало обещаного выхода США из системы торговых договоров

Чего сегодня ждать от Трампа: президент США намерен пересмотреть договоры о нефти и Транстихоокеанском партнёрстве

Сегодня, 18:59

Ожидается, что Трамп в Овальном кабинете подпишет ряд документов, которые ознаменуют начало обещаного выхода США из системы торговых договоров

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Ожидается, что сегодня президент США Дональд Трамп подпишет правительственные распоряжения, которыми сигнализирует о своем намерении пересмотреть нефтяные соглашения и соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, а также о выходе из соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП; англ. Trans-Pacific Partnership, TPP). Об этом со ссылкой на Independent передает УНН.

Согласно сообщению, по словам двух источников, близких к Белому дому, выход из соглашения о ТТП будет первым исполнительным действием Трампа, которое он собирался запустить сегодня.

Еще в конце ноября 2016 года Трамп заявил, что ТТП – "потенциальная катастрофа для нашей страны (США – Ред.)".

В воскресенье, 22 января 2017 года, президент США сообщил, что он планирует встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Пенья Ньето.

"Мы собираемся начать переговоры, которые имеют отношение к нефти", – рассказал он, имея в виду встречу с президентом Мексики и отметив, что также в ходе беседы будут обсуждаться вопросы иммиграции и безопасности на границе США с Мексикой.

Согласно сообщению, подписание распоряжений Трамп начнет в Овальном кабинете в 10.30 по местному времени (20.30 по Киеву).

Напомним, 20 января президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете подписал первые указы.
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