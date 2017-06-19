Чем украинцам поможет Фонд энергоэффективности

Эксперты организации ПРООН оценивают нынешние потребности жилого сектора Украины в финансировании мероприятий по энергоэффективности в 51 млрд долларов. Меньше, но тоже в миллиарды оцениваются потребности общественного сектора. Реальные же бюджеты всех существующих государственных и международных программ составляют менее 1% от потребного.

Считается, что решить проблему огромного недофинансирования можно путем создания в Украине Фонда энергоэффективности (как это сделано в Польше, Литве и в других странах). Ресурсы такого Фонда могли бы оказаться в разы больше, чем выделяются сейчас согласно действующим программам.

В итоге это позволило бы осуществлять энергомодернизацию зданий не фрагментарно, а комплексно. Поэтому и эффект таких мероприятий должен быть существенно выше. Важно также и то, что финансирование через Фонд не привязано к бюджетному процессу, что придает ему больше стабильности.

Работа над законопроектом

Проект закона о Фонде Кабмин разработал и подал в парламент в декабре прошлого года (регистрационный № 5598). Однако на обсуждение в сессионный зал документ был вынесен только 21 марта 2017 г. Представляя законопроект, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубкоакцентировал внимание на том, что этот закон важен как технический и финансовый инструмент, который даст возможность не только эффективно использовать средства государственного бюджета, но и привлечь международную помощь. Принять проект в первом чтении удалось только со второй попытки, 227 голосами. Во втором чтении и в целом проект закона был принят 8 июня, его поддержали уже 278 народных депутатов, но при третьей попытке голосования.

"Этот закон даст нам возможность привлечь 120 млн евро безвозвратной помощи от Европейской комиссии и правительства Германии. Это также дополнительный источник для наполнения бюджета, потому что Фонд будет работать "по-белому", и подрядчики, задействованные в работах по термомодернизации жилья, будут платить налоги в бюджет. Это толчок для развития малого и среднего бизнеса, новые рабочие места, расширение возможностей для создания и финансирования деятельности ОСМД, уменьшения энергопотребления в стране, и самое главное – уменьшения сумм в платежках украинцев за коммунальные услуги", – прокомментировал глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности парламентского комитета по ТЭК Алексей Рябчин.

Теперь закон должен подписать глава ВР и направить его на подпись президенту . Вступит закон в силу на следующий день после его официального опубликования.

Кабинету министров в трехмесячный срок со дня опубликования закона предстоит обеспечить образование Фонда, формирование его органов управления и принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации закона.

В правительстве говорят, что Фонд должен заработать до начала ближайшего отопительного сезона, т.е. осенью 2017 г. Так же чиновники неоднократно утверждали, что работа Фонда поможет сократить потери газа в системе теплоснабжения и жилом секторе страны, которые ежегодно составляют 2,4 млрд куб. м и 9 млрд куб. м соответственно, создать до 75 тыс. новых рабочих мест, а также за пять-восемь лет запустить рынок услуг в сфере энергоэффективности объемом около 30 млрд евро, главным участником которого станет малый и средний бизнес.

Что собой представляет Фонд

Согласно закону, Фонд энергоэффективности является государственным учреждением – юридическим лицом публичного права. Его работу планируется направить на взаимодействие с собственниками частных и многоквартирных жилых домов с целью повышения класса энергоэффективности таких зданий и компенсации затрат на выполнение соответствующих работ.

Размер компенсации будет зависеть от того, как изменится класс энергоэффективности жилого дома в результате реализации проекта.

Максимальный размер компенсации, например, для ОСМД будет составлять 50% потраченных средств в случае, если энергоэффективность здания в результате проекта повысится до класса "А" по международным стандартам.

Фонд будет состоять из наблюдательного совета, дирекции, технического и финансового офисов. Наблюдательный совет включает в себя двух представителей Кабмина, двух независимых членов и одного представителя доноров (совет правомочен принимать решение при наличии не менее четырех членов). В законе четко определены требования к членам наблюдательного совета. Дирекция фонда состоит минимум из трех человек – директора, финансового директора и технического директора. Решения дирекции считаются правомочными, если они приняты единогласно.

Фонд образует постоянно действующее подразделение внутреннего аудита, которое является составной частью системы внутреннего контроля и подчиняется наблюдательному совету.

Годовой бюджет Фонда формируется за счет средств госбюджета и средств, которые он получает в качестве грантов или привлекает другим способом из любых других источников, не запрещенных законом. При этом объем государственных средств в бюджете Фонда должен быть достаточным для достижения минимальных целей в сфере энергоэффективности, определенных международными обязательствами Украины.

Фонд не имеет права выпускать долговые ценные бумаги, привлекать средства на условиях займа, кредита или на других условиях, предусматривающих плату за пользование средствами и обязательность их возврата.

Органам государственной власти и органам местного самоуправления, их должностным лицам запрещается как-либо вмешиваться в деятельность Фонда, а также влиять на должностных лиц или работников Фонда в ходе выполнения ими служебных обязанностей.

Мероприятия по энергоэффективности, стоимость которых может быть частично возмещена Фондом, включают:

осуществление термомодернизации;

внедрение эффективных систем мониторинга и управления;

установку высокоэффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замену имеющихся систем и оборудования более эффективными;

другие мероприятия, осуществление которых обеспечивает уменьшение потребления энергетических ресурсов при неизменном или лучшем качестве предоставления жилищно-коммунальных услуг рентабельным способом, включая меры, направленные на увеличение доли электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.

В законе указано, что меры, предусматривающие установление отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замену имеющихся систем и оборудования, считаются высокоэффективными и более эффективными, если их использование обеспечивает экономию соответствующих энергоресурсов в размере не менее 10%.

Перечень мероприятий по энергоэффективности, стоимость которых может быть частично возмещена в рамках программ Фонда, будет определен наблюдательным советом по представлению дирекции и опубликован на официальном сайте Фонда.

Обязательному обнародованию на веб-сайте Фонда подлежит следующая информация:

квартальная, годовая финансовая отчетность Фонда, в том числе источники его финансирования;

структура, принципы формирования, размер вознаграждения или заработной платы должностных лиц Фонда, дополнительные блага, которые они получают при исполнении должностных обязанностей, а также в связи с увольнением;

информация о субъектах, которые получили финансирование Фонда (но только по их согласию).

Продукты (пакеты) Фонда энергоэффективности

"Легкий" "Комплексный" "Индивидуальный" Тип дома Многоквартирный (100 квартир) Многоквартирный (100 квартир) Частный (80 кв.м) Ориентировочная стоимость проекта, тыс. грн 420 5300 120 Пример структуры цены проекта*, тыс. грн 0,7/0,7/2,1 4/20/20 30/54/36 Снижение затрат, % До 20 До 60 До 60 Доля гранта от стоимости проекта, % 20-30 40-50 40-50 Срок окупаемости, лет 1,5-2 5-7 5-7

По информации Минрегиона

*Собственный взнос/грант/кредит (из расчета на одну квартиру)

Финансовые инструменты Фонда

Минрегионразработал типовые финансовые продукты для создаваемого Фонда. Это три пакета на сумму от 0,12 млн до 5,3 млн грн, направленные на содействие в энергомодернизации разных типов зданий и на достижение различного уровня энергоэффективности. Предполагается, что финансовая помощь покроет от 20 до 50% стоимости проекта. Пакет для конкретного многоквартирного или частного дома подбирается по результатам его энергоаудита. До вступления в силу закона об энергоаудите решение о составе пакета будет принимать Фонд.

При этом уже в рамках пакета "Легкий" предполагается проведение обязательного комплекса работ, который включает: установку домовых счетчиков и индивидуального теплового пункта (погодное регулирование), балансировку системы отопления и горячего водоснабжения, а также замену или изоляцию распределительных труб (если это еще не сделано). Кроме того, будет предлагаться замена или ремонт окон и дверей в местах общего пользования, установка или замена теплообменника горячей воды.

По мнению Минрегиона, финансирование проекта по энергомодернизации с участием Фонда будет состоять из пяти этапов: