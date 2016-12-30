Через несколько дней 40 процентам украинцев поднимут зарплаты: кто и сколько зарабатывает

В Украине, по информации ГФС, 180 тысяч компаний выплачивают заработные платы меньше 3200 гривен. При этом до 40% работающих украинцев, согласно данным фискальной службы, зарабатывают минималку – 1600 гривен. По данным статистики, меньше всех зарабатывают библиотекари, а самые большие зарплаты у работников авиационного транспорта.

На данный момент в Украине 180 тысяч компаний, которые на сегодняшний день выплачивают среднюю зарплату менее чем 3200 гривен. А из 10,5 миллионов работающих украинцев в этом году 30-40% получали минимальную заработную плату на уровне 2016-го, передает слова главы ГФС Романа Насирова издание "Униан".Уже 1 января, в связи с ростом минималки, всем им повысят зарплату как минимум до 3200 гривен. Те работодатели, которые будут платить своим сотрудникам меньше, рискуют получить штраф.

Отметим, на данный момент украинские водителям зарабатывать больше других "популярных коллег". Так, средняя зарплата водителя – 9195 гривен, а продавца-консультанта – всего 6162 гривни.

Легче всего найти работу киевлянам, в пятерку также вошли Днепр, Харьков, Одесса и Львов. А вот по уровню заработных плат Днепр опередила Одесса. В Киеве в среднем зарабатывают, по данным work.ua, 8309 гривен, в Одессе – 7892, а в Днепре – 6926 гривен. В десятку городов по уровню заработных плат попали четыре областных центра из западной Украины.

В то же время по данным Госстата, по уровню заработных плат на втором месте находится Донецкая область.

Традиционное представление о том, что жители этих регионов зарабатывают меньше всех украинцев, уже неактуально. Сейчас самыми бедными можно считать жителей северной части страны. "Ровенская, Житомирская, Волынская, Сумская и Черниговская области – лидеры по низким зарплатам", – рассказывает Сергей Марченко.

В среднем за прошедший год зарплаты по данными work.ua выросли на 17%, а по данным Госстата – на 22%. Согласно государственной статистике, среди профессий традиционно первенство по уровню заработка занимают специальности в сфере авиационного транспорта – средняя зарплата 27 237 гривен. Зарплаты финансистов и страховиков поднялись до 10 507 гривен, в то время как ITшники в Украине в среднем зарабатывают 9636 гривен.