Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Через несколько дней 40 процентам украинцев поднимут зарплаты: кто и сколько зарабатывает http://www.segodnya.ua/img/article/7844/42_main.1483026894.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/42_tn.1483026894.jpg Экономика Большое количество украинских компаний выплачивают своим сотрудникам зарплаты меньше 3200 гривен

Через несколько дней 40 процентам украинцев поднимут зарплаты: кто и сколько зарабатывает

Сегодня, 05:42

Большое количество украинских компаний выплачивают своим сотрудникам зарплаты меньше 3200 гривен

Многие украинцы официально получают минималку. Фото: архив
Многие украинцы официально получают минималку. Фото: архив

В Украине, по информации ГФС, 180 тысяч компаний выплачивают заработные платы меньше 3200 гривен. При этом до 40% работающих украинцев, согласно данным фискальной службы, зарабатывают минималку – 1600 гривен. По данным статистики, меньше всех зарабатывают библиотекари, а самые большие зарплаты у работников авиационного транспорта.

На данный момент в Украине 180 тысяч компаний, которые на сегодняшний день выплачивают среднюю зарплату менее чем 3200 гривен. А из 10,5 миллионов работающих украинцев в этом году 30-40% получали минимальную заработную плату на уровне 2016-го, передает слова главы ГФС Романа Насирова издание "Униан".Уже 1 января, в связи с ростом минималки, всем им повысят зарплату как минимум до 3200 гривен. Те работодатели, которые будут платить своим сотрудникам меньше, рискуют получить штраф

Отметим, на данный момент украинские водителям зарабатывать больше других "популярных коллег". Так, средняя зарплата водителя – 9195 гривен, а продавца-консультанта – всего 6162 гривни.

Легче всего найти работу киевлянам, в пятерку также вошли Днепр, Харьков, Одесса и Львов. А вот по уровню заработных плат Днепр опередила Одесса. В Киеве в среднем зарабатывают, по данным work.ua, 8309 гривен, в Одессе – 7892, а в Днепре – 6926 гривен. В десятку городов по уровню заработных плат попали четыре областных центра из западной Украины.

В то же время по данным Госстата, по уровню заработных плат на втором месте находится Донецкая область.

Традиционное представление о том, что жители этих регионов зарабатывают меньше всех украинцев, уже неактуально. Сейчас самыми бедными можно считать жителей северной части страны. "Ровенская, Житомирская, Волынская, Сумская и Черниговская области – лидеры по низким зарплатам", – рассказывает Сергей Марченко.

В среднем за прошедший год зарплаты по данными work.ua выросли на 17%, а по данным Госстата – на 22%. Согласно государственной статистике, среди профессий традиционно первенство по уровню заработка занимают специальности в сфере авиационного транспорта – средняя зарплата 27 237 гривен. Зарплаты финансистов и страховиков поднялись до 10 507 гривен, в то время как ITшники в Украине в среднем зарабатывают 9636 гривен.
днепр, штраф, зарплата, зарплаты, средняя зарплата, марченко, работодатели, ГФС

Вы сейчас просматриваете новость "Через несколько дней 40 процентам украинцев поднимут зарплаты: кто и сколько зарабатывает ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Законы

Порошенко подписал бюджет на 2017 год. Фото: president.gov.ua

Порошенко подписал государственный бюджет на 2017 год

26 Декабря, 19:05

Президент отметил, что бюджет является реформаторским и направленным на улучшение жизни украинцев и защиту потребителя

Экономика

Реальные зарплаты украинцев растут

Реальная зарплата в Украине в ноябре выросла - Госстат

28 Декабря, 18:05

Больше всего зарплаты выросли в сфере госуправления и обороны, а самый высокий уровень зафиксирован в Киеве

Политика

Артем Сытник. Фото: uapress.info

Глава НАБУ за 11 месяцев заработал больше миллиона гривен

28 Декабря, 10:06

Как отмечается, зарплата директора состоит из должностного оклада и доплат, а именно за выслугу лет, за ранг госслужащего и за работу, которая предусматривает доступ к гостайне

Мир

В Индии женщина обнаружила на своем счету более 14 миллионов долларов, фото tvtomsk.ru

В Индии женщина обнаружила на своем счету более 14 миллионов долларов

27 Декабря, 20:36

Месячная зарплата Шитал Йедав составляет около 74 долларов

Украина

Всем пожарным повысят зарплату - Гройсман

27 Декабря, 20:13

Премьер также пообещал выделить деньги на модернизацию техники 

Политика

Юрий Луценко. Фото: РБК-Украина

Луценко анонсировал существенное повышение зарплат прокурорам

27 Декабря, 17:06

По словам Луценко, заработная плата работников органов прокуратуры в 2017 году будет повышена на 61%, то есть в среднем на 15-18 тыс. гривен, в зависимости от выслуги лет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.