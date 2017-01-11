Что будет с ценами через полгода: больше всего могут подорожать хлеб и молоко

Все товары и услуги подорожали в Украине в минувшем году на 13,9% по сравнению с 2015 годом, подсчитала Госслужба статистики. Это означает, что инфляция резко замедлилась, так как, напомним, в 2015 году она была аж 43,3%. "Сегодня" выяснила, что больше всего выросло в стоимости, а что даже подешевело, а также — что будет с ценами в 2017 году.

ЦИФРЫ. Как видно из инфографики, еда подорожала меньше, чем промтовары и услуги — 8,5% против 13,5%. Среди продуктов обращает внимание рост цен на молокопродукты. Антирекорд установило сливочное масло — плюс 25% к цене 2015 года. Президент Украналитцентра Александр Охрименко говорит, что причиной тому — подорожание кормов, топлива, электроэнергии и газа. При этом уже можно отметить влияние зоны свободной торговли с ЕС — рыба и фрукты, то есть во многом импортные товары, оказались в аутсайдерах по росту цен. Спиртное подорожало в среднем на 12% из-за повышения акцизов. С этим согласен и независимый экономист Иван Никитченко: "В 2016 году темпы инфляции задавал рост цен на комуслуги, которые правительство решило не растягивать на два года, а сразу поднять до экономически обоснованного уровня. Это привело к удорожанию всех товаров и услуг, так как электричество, вода, газ входят в себестоимость всего".

ПРОГНОЗЫ. У экспертов разное видение ценовой ситуации в наступившем году. Так, Никитченко согласен с официальными прогнозами того, что инфляция замедлится до 8—10% за год. Ее будут подталкивать два фактора: рост цен на нефть в мире и новое повышение акцизов с января у нас, влияние которых которые проявится в ближайшие полгода. "А вот повышение налоговой нагрузки на малый бизнес (рост минзарплат и отчислений с них в Пенсфонд. — Авт.) будет иметь влияние на цены, но незначительное, ибо крупные торгсети, через которые продается большая часть продуктов питания, работают на общей, а не упрощенной системе налогообложения, и зарплаты там легальные и выше минимума", — анализирует Никитченко.

Охрименко же подсчитал, что цены на продукты поднимутся на 30—40% за полгода из-за повышения минзарплат, дизтоплива (оно уже подорожало на 1 грн/л за счет роста акциза с 1 января. — Авт.), расходов предпринимателей на ставшие обязательными кассовые аппараты. "Это, скорее всего, начнется ближе к маю. Больше всего подорожают продукты ежедневного спроса: хлеб, молоко, масло, так как транспортные расходы увеличатся на 10% и потянут за всю цепочку, — говорит Охрименко. — Овощи и фрукты ждет лишь сезонный рост цен на 10—15%, а стоимость свежего мяса сдержит невысокая покупательская способность. По этой же причине не намного подорожают мясопродукты нижнего ценового сегмента, зато дорогие колбасы и другие деликатесы могут стать мало кому доступными".