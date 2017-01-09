Прогноз по банкам до весны: что будет с курсом доллара и какие ставки по кредитам и депозитам

Новогодние праздники принесли украинцам очередной виток девальвации нацвалюты: так, за 10 дней курс доллара укрепился на 40 коп. Это значит, что сейчас доллар в покупке колеблется в пределах 27,31 грн, а в продаже — около 27,99 грн. Неспокойное поведение гривни в период праздников не может не обеспокоить наших читателей. Поэтому "Сегодня" попросила экспертов подготовить прогноз, что ожидает финсектор в начале 2017-го.

В частности, мы разобрались, какой курс доллара по отношению к гривне установится в первом квартале, какие ставки ожидаются по кредитам и депозитам, могут ли закрыться новые банки. Своим видением с нами поделились исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова и финаналитик Иван Никитченко. Подробности читайте в традиционном банковском обзоре.

КУРС: ГРИВНЯ ОСЛАБЕЕТ ДО 28,5 ГРН/$

В этом месяце нацвалюта будет обесцениваться умеренно, считает исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова. "Эта ситуация наблюдалась в начале 2016-го, когда менее чем за месяц доллар в обменниках подскочил к 27 грн, а потом откатился до 25 и оставался таковым до осени. В этом году январская ситуация может повториться. Кроме того, национализация самого крупного банка страны также подтолкнула доллар вверх. Также повышенный спрос населения на наличную валюту будет сохраняться, что продолжает давить на курс", — разъясняет Коробкова. По ее словам, в бюджете-2017 Кабмин заложил средний курс 27,2 грн с колебаниями до 27,8 грн до конца года, но курс может быть чуть выше. "Ожидаем, что в первом квартале 2017-го курс гривни будет колебаться в пределах 27,5—28,5 грн/$", — говорит эксперт.

При этом Елена Коробкова отмечает, что нестандартных форс-мажоров, которые могли бы спровоцировать серьезные скачки курса в начале года, ожидать не стоит. "Колебания гривни возможны в пределах 10%, что сегодня составляет порядка 2,7 грн. Такие колебания не считаются критичными, если они не происходят за короткий период. В прошлом году скачок был резким, что вызвало обеспокоенность населения и волнения на рынке. Как будет в этом году — прогнозировать сложно. Но курс откатится, и весной ситуация будет лучше", — акцентирует Коробкова.

В этих условиях НБУ будет придерживаться прежней стратегии свободного курсообразования. "Этот путь уже принес позитивные плоды Украине, ведь мы смогли обуздать галопирующую инфляцию с 43,3% в 2015-м до 13% под конец 2016 года. Регулятор, как и ранее, будет выходить с интервенциями на межбанк, чтобы сглаживать дисбалансы. Для этого достаточно валюты в резервах — около $15 млрд", — отмечает Коробкова.

БАНКОПАД: КРУПНЫЕ БУДУТ НА ПЛАВУ

Эксперты уверены, в 2017-м продолжится банкопад, но сколько финучреждений уйдут с рынка именно в первом квартале, сложно прогнозировать. "Банки будут закрываться до тех пор, пока в Украине не начнется заметный рост экономики и не возобновится долгосрочное кредитование, а на это нужно минимум 2—3 года. То есть финсектор должен стабилизироваться и начать зарабатывать классическим путем — на ипотеке и бизнес-кредитах. А пока Украина не оправилась от кризиса, банки думают лишь о выживании, поэтому работающими остаются только две модели — краткосрочное розничное кредитование и обслуживание корпоративных клиентов", — поясняет экономист Иван Никитченко. Говоря о перспективах банкопада в стране, экономист отмечает: крупные банки вряд ли будут закрываться. "А банкротства реальны среди небольших учреждений, которые будут закрываться, объединяться или менять собственников. Также возможна смена владельцев нескольких российских банков, но они продолжат работать", — уточняет Никитченко.

А вот сколько финучреждений останется в Украине по итогам банкопада, тяжело прогнозировать. "Было время, когда было больше 180, и система работала прибыльно. Но многие банки занимались отмыванием денег, а не классическими банковскими операциями. Поэтому сейчас важно достигнуть высокого качества банковских услуг, широкого ассортимента, надежности и регионального покрытия отделениями и банкоматами", — говорит Никитченко. По его словам, если рассматривать иностранный опыт, там работают разные банковские системы: "В Германии 3/4 рынка занимают 1500 региональных сберегательных касс. А в Польше клиентам хватает 60 банков, Турции — 50, Румынии — 40, Болгарии — 30. Так можно оценить, что в Украине из 98 действующих сегодня банков может остаться лишь 70—80. В принципе, этого достаточно для страны".

КОНТРОЛЬ. По мнению экспертов, банки еще не оправились полностью от кризиса, поэтому важно держать сбережения, если речь идет о депозитах, в разных валютах. Как правило, накопления можно хранить по принципу трех частей: где-то по 30% в долларах, евро и гривне. "Разделение сбережений позволит сохранить средства, если у банков возникнут проблемы с платежеспособностью или какая-то из валют обесценится. А еще это хороший вариант, если понадобятся средства в связи с форс-мажорами", — говорит Елена Коробкова. По ее словам, если сумма сбережений превышает 200 тыс. грн, гарантированные государством, накопления стоит разбить на несколько депозитов и положить в разные банки. "Не стоит гнаться за высокими ставками. Поскольку это может свидетельствовать о проблемности банка. Если финучреждение предлагает вкладчикам 27% годовых, а среднерыночная ставка — 17%, стоит задуматься, доверять ли банку", — отмечает Коробкова. Также эксперт советует внимательно читать депозитный договор перед подписанием, чтобы не попасть на автопролонгацию, скрытые комиссии или другие неудобные условия.

КРЕДИТЫ: ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАВКИ

Первый квартал 2017-го не станет переломным для кредитования, отмечает экономист Иван Никитченко, но этой зимой продолжатся тренды прошлого года, когда наблюдалась стабилизация рынка и медленное снижение ставок. По данным НБУ, по итогам 2016-го средние ставки по гривневым кредитам частным лицам снизились с 33% годовых до 31%, а бизнес-клиентам — с 20% до 16%. То есть к весне займы могут подешеветь еще максимум на 1—2%. "Основная проблема — не стоимость кредитов, а сложность их получения. Банки жестко оценивают заявки и готовы кредитовать только на короткие сроки — программ со сроками больше 1—3 года почти нет. Финучреждения активно выдают краткосрочные потребкредиты и кредитные карты населению, с лимитом в несколько тысяч гривен. Если же человек хочет получить кредит на авто и жилье, ему придется показать официальный доход вдвое выше, чем ежемесячный платеж по кредиту в 20—30 тыс. грн", — разъясняет Никитченко. По словам эксперта, серьезные изменения на рынке можно ожидать к концу года: "Если наша экономика продолжит стабилизацию, к осени можно ожидать новые банковские предложения с более дешевыми ставками по кредитам".

ДЕПОЗИТЫ: УСЛОВИЯ НАДО УРАВНЯТЬ

Ставки по депозитам продолжат падение, причем это коснется вкладов и в гривне, и в валюте, отмечают эксперты. Правда, снижение ставок будет плавным, поэтому в первом квартале 2017-го вряд ли падение превысит пару процентов. "В первую очередь ставки по депозитам должен снизить "ПриватБанк", после того как его национализировали. А также другие госбанки, которые уже покрывают 51% банковского рынка страны. Особенно снижение ставок целесообразно после принятия президентского закона о 100%-ной госгарантии всех частных вкладов во всех банках, принадлежащих государству, — разъясняет ситуацию исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова. — При этом есть средние гривневые ставки по рынку. Банки с хорошей репутацией держат их в пределах 8—12%. "ПриватБанк" сегодня предлагает своим вкладчикам и 20% годовых в гривне. Таким образом государство нарушает все здоровые принципы конкурентности на рынке, ведь в 2009—2016 годах власти вложили в госбанки $12,2 млрд. Такие суммы вкладываются, а гарантии все равно переносятся на бюджет, то есть на плечи налогоплательщиков. Поэтому дисбаланс условий работы банков надо выравнивать и создавать равные условия для работы как государственных, так и коммерческих банков. Это позволит в том числе привлечь иностранные инвестиции в банковский сектор Украины".

В то же время Елена Коробкова напоминает, что сегодня по валютным займам сроком на 12 месяцев ставки держатся в таких пределах: в долларе клиенты банков могут получить в среднем 5,85%, в евро — 5%. "По тем же депозитам, но на более низкий срок — ставки колеблются в пределах 4—5% для доллара и 3—4% для евро. И не думаю, что в начале 2017-го ситуация существенно изменится. То есть ставки вырастут, ведь банки не заинтересованы в большом привлечении валютных вкладов, так как кредитование в валюте запрещено, и все еще действуют жесткие валютные ограничения для бизнеса", — считает Коробкова.