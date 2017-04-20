Данилюк: Без пенсионной реформы не будет транша МВФ

Для получения Украиной денег есть несколько ключевых условий

Украина не получит следующий транш кредита Международного валютного фонда без проведения пенсионной реформы. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе дискуссии в Hudson Institute.

"Есть несколько ключевых условий для получения следующего транша. Очень важна пенсионная реформа. Без пенсионной реформы не будет транша", – сказал Данилюк, отвечая на вопрос об условиях получения следующего транша.

При этом министр подчеркнул, что проведение пенсионной реформы является важным шагом не для получения транша МВФ, а прежде всего для самой Украины и ее граждан.

Напомним, что в рамках пенсионной реформы правительство собирается повысить пенсии с 1 октября. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, Украина на 99% согласовала пенсионную реформу с миссией Международного валютного фонда.