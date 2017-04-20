Данилюк: Без пенсионной реформы не будет транша МВФ

Сегодня, 14:42

Для получения Украиной денег есть несколько ключевых условий

Александр Данилюк. Фото: Facebook / o.danyliuk
Александр Данилюк. Фото: Facebook / o.danyliuk

Украина не получит следующий транш кредита Международного валютного фонда без проведения пенсионной реформы. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе дискуссии в Hudson Institute.

"Есть несколько ключевых условий для получения следующего транша. Очень важна пенсионная реформа. Без пенсионной реформы не будет транша", – сказал Данилюк, отвечая на вопрос об условиях получения следующего транша.

При этом министр подчеркнул, что проведение пенсионной реформы является важным шагом не для получения транша МВФ, а прежде всего для самой Украины и ее граждан.

Напомним, что в рамках пенсионной реформы правительство собирается повысить пенсии с 1 октября. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, Украина на 99% согласовала пенсионную реформу с миссией Международного валютного фонда.
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Источник:

УНИАН

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