Данилюк объяснил, зачем приватизировать государственные банки

Доля государства в банковском секторе Украины после национализации ПриватБанка превысила 50%, потому Минфин и Нацбанк разрабатывают новую стратегию регулирования рынка. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Когда доля государства в банковском секторе составляет 55%, это несколько меняет подход. Должна быть изменена стратегия – и мы сейчас работаем над этим. Также будем привлекать внешних консультантов. Это не вопрос отдельного банка – "Привата" или "Ощада". Для нас как государства это вопрос доли в 55%. Мы должны ее оптимизировать. Мы должны сделать так, чтобы деньги там использовались эффективно", – пояснил Данилюк.

По мнению главы Минфина, в ближайшее время государство при возможности должно приватизировать как минимум часть государственной доли в банковской сфере.

"Как бы мы ни старались, частный сектор обеспечит более качественное управление. Государство существует не для того, чтобы управлять банками. Должны быть профессиональные игроки, которые при жесткой регуляции со стороны Национального банка не допустят ситуаций, которые имели место в ПриватБанке и других банках", – считает Данилюк.

Министр надеется, что на рынок придут профессиональные игроки с большим опытом, которые восстановят кредитование частного сектора на выгодных условиях. "Без этого развитие экономики будет происходить достаточно медленно", – уверен министр.

Напомним, в декабре 2016 года за 72 часа государство национализировало крупнейший банк Украины – ПриватБанк. Причиной такого шага в Минфине и НБУ назвали серьезные проблемы с капиталом финучреждения. Экс-собственник "Привата" Игорь Коломойский, в свою очередь, считает, что банк был "убит" НБУ.