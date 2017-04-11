Денежная масса в Украине в марте выросла на 1,3% из-за роста депозитов – НБУ

Объем средств на депозитных счетах бизнеса практически вернулся на уровень начала года

Денежная масса в Украине в марте 2017 года увеличилась на 1,3% – до 1 трлн 74,1 млрд грн, соответствующие предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал на своем сайте во вторник.

По данным НБУ, соответствующая динамика была преимущественно обусловлена ростом остатков по депозитам в национальной валюте на 3,4% – до 429,71 млрд грн.

Одновременно объем наличных в обращении вне банков сократился в марте на 0,2% – до 290,92 млрд грн.

Нацбанк указал, что в целом с начала года денежная масса в стране уменьшилась на 2,6%, тогда как объем наличных в обращении упал на 7,5%.

Регулятор уточнил, что остатки по депозитам корпоративного сектора в марте месяца увеличились на 3,7% – до 357,03 млрд грн, в том числе в национальной валюте – на 4,7%, до 228,03 млрд грн при росте ставки по последним с 8,8% до 9,3%. Остатки по депозитам бизнеса в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в минувшем месяце также увеличились на 2,4% – до $4,78 млрд, хотя ставка по ним уменьшилась с 3,6% до 3,2%.

В результате объем средств на депозитных счетах бизнеса практически вернулся на уровень начала года.

Что касается остатков депозитов домашних хозяйств, то они в марте росли медленнее. Портфель гривневых депозитов населения увеличился на 1,9% – до 201,67 млрд грн при незначительном снижении ставки с 13,8% до 13,7%, а в иностранной валюте он сократился на 0,7% – до $8,28 млрд при падении ставки с 4,3% до 3,8%. В результате суммарный объем депозитов населения за минувший месяц вырос на 0,4% – до 425,05 млрд грн, что на 1,1% меньше показателя на начало года.

"Рост депозитов в национальной валюте, в том числе, обусловлен сохранением привлекательности депозитных продуктов банков в условиях дальнейшего укрепления гривны", – отметил Нацбанк.

По его мнению, увеличение гривневых кредитов, предоставленных корпоративному сектору в марте на 0,4% – до 427,71 млрд грн при незначительном росте ставки с 14,5% до 14,9% может отражать сезонное увеличение потребности предприятий в оборотных средствах.

Также увеличивался спрос на кредитные ресурсы и у домохозяйств, в том числе на фоне умеренного снижения их стоимости – до 29,2% с 30,5% месяцем ранее. В результате остатки по таким кредитам за март выросли на 2,3% – до 158,07 млрд грн.

Одновременно портфель валютных кредитов сократился как в корпоративном секторе – на 2%, до $14,08 млрд, так и в секторе домохозяйств – на 2,6%, до $2,96 млрд.

С начала года в целом кредитный портфель корпоративного сектора уменьшился на 3,6%, в том числе в гривне – на 0,3%, тогда как кредитная задолженность домохозяйств суммарно сократилась на 1,2% при росте ее гривневой части на 4,9%.