Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
"Деньги никто не выводил – просто кредиты не возвращались", – экономист о позиции экс-менеджеров ПриватБанка http://www.segodnya.ua/img/article/7820/97_main.1482417535.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/97_tn.1482417535.jpg Экономика Эксперт отметил нежелание акционеров спасать банк за счет собственных средств и  ненадежность использования корпоративных прав как залога по кредитам

"Деньги никто не выводил – просто кредиты не возвращались", – экономист о позиции экс-менеджеров ПриватБанка

Сегодня, 16:33

Эксперт отметил нежелание акционеров спасать банк за счет собственных средств и  ненадежность использования корпоративных прав как залога по кредитам

Фото: AFP
Фото: AFP

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий отмечает нарастание "информационной войны" вокруг национализации ПриватБанка.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Информационная война вокруг национализации ПриватБанка набирает обороты. "Версия экс-правления" – пожалуй только ее начало. Пройдемся немного по этой версии: 1. "Дырка 148 млрд" образовалась не в результате вывода денег, а резкого и, как мы считаем, неоправданного изменения правил игры от НБУ. – Ну да. Деньги никто не выводил – просто кредиты не возвращались", – написал экономист, комментируя главный посыл бывшего руководства "Привата".

Эксперт проанализировал и другие аргументы бывших менеджеров Игоря Коломойского, отметив нежелание акционеров спасать банк за счет собственных средств, ненадежность использования корпоративных прав как залога по кредитам, возможные недооценки объемов инсайдерского кредитования и сомнительность тезиса о целенаправленной и спланированной информационной атаке на банк со стороны НБУ.

Ранее сегодня  бывший директор IT-департамента банка Дмитрий Дубилет обнародовал позицию бывшего руководства "Привата" с обвинениями в адрес НБУ. 

"Дырка 148 млрд" образовалась не в результате вывода денег, а резкого и, как мы считаем, несправедливого изменения правил игры от НБУ", – написал Дубилет.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что к отходу ПриватБанка в собственность государства привел недостаток капитала в финучреждении, в чем виновата невзвешенная политика банка. По ее словам, банк почти год не выполнял нормативы обязательного резервирования, и дальше ждать уже нельзя было.

Поэтому Кабмин 18 декабря 2016 года принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка.
нбу, Приватбанк, национализация, приват
Все новости по теме Национализация ПриватБанка.

Вы сейчас просматриваете новость ""Деньги никто не выводил – просто кредиты не возвращались", – экономист о позиции экс-менеджеров ПриватБанка". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: А. Пархоменко

"Коломойский вывел 5 ярдов баксов, а виновата Гонтарева" - экономист о позиции экс-руководства "Привата"

Сегодня, 15:49

"Гонтарева организовала преступное сообщество вместе с Байденом, Лаггард и Магерини, а на посылках у них были послы стран G7" - шутит Сергей Фурса

Экономика

Фото: AFP

"Следующие дни будут критическими", - в НБУ оценили заявление Дубилета по "Привату"

Сегодня, 15:11

Никакой "мирной" национализации ПриватБанка нет и не было, судя по позиции бывшего руководства банка, считает Тимофей Милованов

Экономика

ПриватБанк готов сотрудничать с компаниями группы "Приват". Фото: AFP

ПриватБанк готов давать кредиты компаниям Коломойского

Сегодня, 14:42

Новый председатель правления банка Шлапак надеется, что сотрудничество будет корректным

Экономика

По прогнозу НБУ, Украину ждет снижение уровня инфляции. Фото: Forbes

Какую инфляцию ждать украинцам в ближайшие годы - прогноз НБУ

Сегодня, 14:02

В Нацбанке уверены в постепенном снижении уровня инфляции - по несколько процентных пунктов в год

Экономика

Фото: dpchas.com.ua

Дубилет объяснил, откуда в "Привате" взялась "дыра" в 148 млрд грн

Сегодня, 13:37

Экс-правление и менеджмент банка уверены, что многомиллиардная "дыра" в банке образовалась из-за действий НБУ

Финансы

Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook

Член экс-правления ПриватБанка обвинил Гонтареву в ведении "политики уничтожения банка"

Сегодня, 13:15

Дубилет заявил, что глава Нацбанка инициировала информационную атаку, которая стала критической для банка и привела к его национализации

Финансы

В "Привате" задумались о снижении процентов. Фото: nv.ua

Новый глава ПриватБанка собирается понизить ставки по депозитам и кредитам

Сегодня, 13:05

Проценты могут уже измениться после Нового года

Финансы

Александр Шлапак. Фото: rbc.ua

Шлапак сообщил, что у него есть крупный вклад в ПриватБанке

Сегодня, 13:05

По словам главы правления, он хранит в "Привате" более 200 тысяч грн

Финансы

Новый глава «Привата» рассказал, как дальше будет работать банк. Фото: AFP

Новый глава "Привата" рассказал, как дальше будет работать банк

Сегодня, 12:56

В планах на будущее - поддержка и развитие традиционных продуктов ПриватБанка и работа с государственными финансами

Экономика

ПриватБанк готов отстаивать свои интересы в суде. Фото: dpchas.com.ua

ПриватБанк готов судиться с кредиторами - Шлапак

Сегодня, 12:56

Новый глава "Привата" объяснил, как финучреждение поступит с держателями своих еврооблигаций

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.