"Деньги никто не выводил – просто кредиты не возвращались", – экономист о позиции экс-менеджеров ПриватБанка

Эксперт отметил нежелание акционеров спасать банк за счет собственных средств и ненадежность использования корпоративных прав как залога по кредитам

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий отмечает нарастание "информационной войны" вокруг национализации ПриватБанка.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Информационная война вокруг национализации ПриватБанка набирает обороты. "Версия экс-правления" – пожалуй только ее начало. Пройдемся немного по этой версии: 1. "Дырка 148 млрд" образовалась не в результате вывода денег, а резкого и, как мы считаем, неоправданного изменения правил игры от НБУ. – Ну да. Деньги никто не выводил – просто кредиты не возвращались", – написал экономист, комментируя главный посыл бывшего руководства "Привата".

Эксперт проанализировал и другие аргументы бывших менеджеров Игоря Коломойского, отметив нежелание акционеров спасать банк за счет собственных средств, ненадежность использования корпоративных прав как залога по кредитам, возможные недооценки объемов инсайдерского кредитования и сомнительность тезиса о целенаправленной и спланированной информационной атаке на банк со стороны НБУ.

Ранее сегодня бывший директор IT-департамента банка Дмитрий Дубилет обнародовал позицию бывшего руководства "Привата" с обвинениями в адрес НБУ.

"Дырка 148 млрд" образовалась не в результате вывода денег, а резкого и, как мы считаем, несправедливого изменения правил игры от НБУ", – написал Дубилет.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что к отходу ПриватБанка в собственность государства привел недостаток капитала в финучреждении, в чем виновата невзвешенная политика банка. По ее словам, банк почти год не выполнял нормативы обязательного резервирования, и дальше ждать уже нельзя было.

Поэтому Кабмин 18 декабря 2016 года принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка.