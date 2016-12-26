Депутаты успели принять бюджет на 2017-й год (видео)

Депутаты успели принять бюджет на 2017-й год в срок. Обсуждали главную смету страны всю ночь, а проголосовали уже под утро. Зато обошлось без скандалов и драки.

Если очень коротко, то документ направлен на укрепление национальной безопасности, борьбу с коррупцией и улучшение материального обеспечения бюджетников. Их зарплаты в течение года будут поднимать трижды. На всё это, правда, придётся занять денег. А значит, государственный долг вырастет. Чего еще ждать от бюджета-2017? Кто дал ему зеленый свет, а кто, наоборот, отказался голосовать?

Вы наверняка хотя бы раз заходили в супермаркет с твердым намерением купить один пакет молока.... А выходили с двумя сумками. В бюджетную ночь в парламенте было почти как в супермаркете. Когда руки сами тянулись за не всегда нужным товаром, лишь бы что-то унести. Ну, в смысле – перенаправить миллион-другой на свой округ или помочь своему бизнесу.

Три года подряд бюджет подрезают, подгоняют, подравнивают глубокой ночью. К рассвету – на табло появляются цифры.

Традиции ночных бдений в Верховной Раде – уже не один десяток лет. Когда в 96-м принимали Конституцию, депутаты под куполом провели безвылазно сутки. Но там была борьба идей и мировоззрений, а тут... Если речь заходит о бюджетных ресурсах, надо всем и помногу. Для Гройсмана-премьера – это первый бюджет в карьере. К утру просители и несогласные с дележом главу правительства так допекли, что он перешел на крик.

За новую смету страны не дали голосов Батькивщина и Оппозиционный блок.

Зато с остальными фракциями и группами удалось договориться. Но с условиями.

Бюджет 2017, как и предыдущие, тоже получился дефицитным. Но деньги на повышение зарплат там все-таки нашлись.

Минимальная пенсия вырастет на 10 процентов, зато минимальная зарплата – вдвое. Но заложенные в бюджет пресловутые три двести минималки – это один из самых высоких рисков для украинской экономики.

Половина отечественных зарплат итак в тени. Если рост минималки, как опасаются эксперты, все-таки потянет за собой еще большую тенезацию, то о дополнительных налоговых поступлениях можно будет забыть. Хотя с другой стороны, это же повышение минимальной зарплаты поможет пополнить ряды бюджетников.

Где правительство на все выплаты должно взять деньги, в новом бюджете, конечно, записано. Вот только удастся ли наполнить казну? Этот вопрос так и остался открытым.

"Огромная статья, где планируется получить средства от приватизации, фактически 17 с половиной миллиардов гривен. У меня возникает вопрос: если в 2016 году приватизационные поступления не составили даже одного процента от запланированного уровня, мы абсолютно уверены, что в 2017 году мы полностью проведем приватизацию и закачаем вот эти 17 с половиной миллардов?", – говорит Олег Устенко экономист.

Таже история и с возвратом денег бывших топ-чиновников. В 2016 ни один из законопроектов о спецконфискации Рада не пропустила. Зато при голосовании за новый бюджет согласилась заложить в спецфонд 10 миллиардов гривен. А если закон не примут и в следующем году? Немного улучшить доходную часть должно повышение акцизов на табак, алкоголь и сжиженный газ. Гражданам уже сейчас надо готовится к повышению цен на излишества в виде сигарет и приличных спиртных напитков.

"Акцизы в первую очередь повлияют на продукцию среднего сегмента, который немножко оторвется от минимальных цен и там произойдет повышение. В дешевом сегменте повышения не будет. По сжиженному газу, если он сейчас продается по 12 гривен за литр в среднем, то мы можем приблизиться к цене 13.50- 14 уже к февралю 17 года. По сигаретам есть прогнозы, что очень бюджетные пачки сигарет будут стоить двацатку", – отмечает Андрей Блинов экономист.

Более ли менее реальным эксперты называют заложенный в бюджете валютный курс – 27 гривен 20 копеек за один доллар. На рынке, конечно, он будет дороже. Но вряд ли намного. По прогнозам, НБУ скорее пойдет на уменьшенеие золотовалютных резервов, чем допустит очередную девальвацию гривны. Просто курса в 40- 50 гривен не выдержит даже самая стойкая отрасль.

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