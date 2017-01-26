Должники гасят обязательства перед "Нафтогазом"

Объем задолженности ТКЭ сократился больше чем на миллиард гривен

Задолженность предприятий-должников перед НАК "Нафтогаз Украины" за использованный природный газ уменьшилась на 1,4 млрд грн (4,3%) и составляет 31,3 млрд грн по состоянию на 24 января. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 84% от общей суммы задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии – около 7%, долг прямых промышленных потребителей – около 9%", – подсчитали в "Нафтогазе".

Средний текущий уровень расчетов в 2016 за природный газ для производства тепловой энергии составляет 67%. Самые низкие показатели по уровню расчетов у предприятий Донецкой (45%), Тернопольской (49%) и Луганской (50%) областей. Самый высокий уровень расчетов по этой категории потребителей достигнуто у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Закарпатской (97%), Черниговской (88%), Ровенской (84%), Хмельницкой (81%) областей.