"Доступные лекраства" появились почти в трех тысячах аптек Украины

Почти три тысячи аптек по всей Украине присоединились к программе "Доступные лекарства". Больше всего таких точек насчитывается в Винницкой, Полтавской, Ровенской и Днепропетровской областях, отчитываются в правительстве.

Еще сотни аптек заключают договоры, чтобы тоже принять участие в программе компенсации стоимости медикаментов.

Деньги на это регионы уже получили, заявили в Кабмине. Теперь перед местными властями стоит задача обеспечить наличие широкого ассортимента в аптеках. Результаты программы министры обещают подвести в июле.

"Посмотрим, сколько денег было выделено на каждую область, сколько рецептов было выписано, сколько денег они использовали, и сделаем перераспределение средств", – отметила и. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун.

Напомним, вчера Кабинет министров принял решение о закупках лекарств и медицинских изделий через международные организации в 2017 году.