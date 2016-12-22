Дубилет объяснил, откуда в "Привате" взялась "дыра" в 148 млрд грн

Экс-правление ПриватБанка объясняет, что "дыра" в 148 миллиардов гривен в крупнейшем банке страны случилась из-за действий Национального банка. Об этом говориться в комментарии экс-правления ПриватБанка на Украинской правде, на которое ссылается бывший директор IT-департамента банка Дмитрий Дубилет.

Он пояснил, что картинка, которую всем представляет НБУ о ПриватБанке, не совсем однозначная и объяснил, откуда взялась "дыра" в 148 млрд грн.

"Дырка 148 млрд образовалась не в результате вывода денег, а резкого и, как мы считаем неоправданного, изменения правил игры от НБУ. В результате этого изменения наш банк потерял право учитывать залоги общей стоимостью 142,8 млрд грн. Причем эта стоимость была подтверждена независимыми оценщиками, уполномоченных НБУ", – рассказывает экс-"приватовцы".

Отмечается, что суть этих изменений в том, что НБУ разрешил считать залогами только то имущество, которое можно оформить в ипотеку. Приведен показательный пример.

"Одним из наших заемщиков являлось предприятие, которое по оценке независимых оценщиков, стоило около 6 млрд грн. Заемщику принадлежало 75% этого предприятия, 25% принадлежало государству. Таким образом, стоимость этого залога составляла 6 млрд * 75% = 4.5 млрд грн. Но после резких изменений правил игры этот залог стал стоить ноль", – поясняется в тексте статьи.

"Если учесть, что в Украине практически нет крупных предприятий, которые на 100% принадлежали бы одному собственнику (а для заключения ипотеки нужно согласие всех собственников), то можно сказать, что НБУ сделал невозможным учитывать абсолютное большинство объектов в нашей стране", – говорится в сообщении экс-правления банка.

Также бывшие "приватовцы" отмечают, что регулятора не остановило даже то, что попутно он сделал практически невозможным кредитование бизнеса любыми банками в нашей стране.

В свою очередь глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что к отходу ПриватБанка в собственность государства привел недостаток капитала в финучреждении, в чем виновата невзвешенная политика банка. По ее словам, банк почти год не выполнял нормативы обязательного резервирования, и дальше ждать уже нельзя было.

Как сообщалось, Дмитрий Дубилет сообщил о своем увольнении из национализированного финучреждения.

Напомним, Кабмин 18 декабря 2016 года принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Согласно этому решению 100% акций банка будет принадлежать государству в лице Министерства финансов. Переходный период начался с 19 декабря. Государство обещает обеспечить плавный переход и стабильную работу ПриватБанка в обычном для его клиентов режиме.

При национализации ПриватБанка в финучреждении меняется весь топ-менеджмент. Банк возглавит экс-министр финансов Украины Алексанр Шлапак. По словам нынешнего главы Минфина Украины Александра Данилюка, в менеджмент ПриватБанка также войдут иностранцы.