Экономика Украины рекордно быстро выходит из тени – Кубив

Экономика Украины в 2016 году возобновила рост, продемонстрировав увеличение ВВП в январе-сентябре 2016 года на 1,3%, и начала выходить из тени рекордными темпами – на уровне 5 процентных пунктов. Об этом заявил первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Экономика Украины в 2016 году преодолела последствия затянувшегося экономического кризиса. По итогам 9 месяцев 2016 года рост реального ВВП составил 1,3%… Уровень теневой экономики снизился на рекордные 5 процентных пунктов", – сказал Кубив.

По его словам, впервые экономика страны растет не из-за внешних факторов, а из-за внутренних – инвестиций и потребительского спроса.

Также глава Минэкономразвития отметил, что Украине впервые с 2012 года удалось возобновить рост машиностроения и других отраслей промышленного производства, нарастить экспорт промоборудования и стабилизировать объемы экспорта.

"Прогноз на 2017 год достаточно оптимистичный. Мы прогнозируем рост ВВП на уровне 3%", – подчеркнул Кубив.

Как сообщалось, по данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2016 года, по уточненным данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2%. Уровень теневой экономики Украины в первой половине 2016 года снизился до 38% с 41%.

Государственный бюджет на 2017 год предусматривает рост ВВП Украины на уровне 3% Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году в 2,5%.