Экономика Украины стала расти быстрее – Госстат

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2016 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года ускорился до 4,5 – 4,8% по сравнению с 2% в третьем квартале, такую предварительную оценку сообщил глава Государственной службы статистики Игорь Вернер.

"Уже сейчас можно, на основании данных разных отраслей, говорить об ускорении роста ВВП в четвертом квартале: ориентировочный рост ВВП по сравнению с четвертым кварталом 2015 года может составить от 4,5% до 4,8%", – сказал Вернер.

Вернер уточнил, что статистическое ведомство обнародует предварительную оценку ВВП в четвертом квартале 2016 года на следующей неделе.

Как сообщалось, в декабре Госстат улучшил оценку роста ВВП в третьем квартале 2016 года с 1,8% до 2%, тогда как во втором квартале этого года подобный показатель составил 1,4%, а в первом – всего 0,1%.

Нацбанк в январе улучшил оценку роста ВВП Украины в 2016 году с 1,1% до 1,8% и повысил прогноз на 2017 год до 2,8% с 2,5%.

ВВП Украины в 2015 году упал на 9,9% после снижения на 6,6% в 2014 году, хотя темпы падения "квартал к аналогичному кварталу предыдущего года" постоянно снижались: в первом квартале – 17%, во втором – 14,7%, в третьем – 7,2%, в четвертом – 1,4%.