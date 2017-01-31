Экс-глава банка "Михайловский" сбежал из-под домашнего ареста – СМИ

Сегодня, 09:02

Дорошенко был ключевым подозреваемым в деле о хищении средств

Игорь Дорошенко. Фото: Forbes
Игорь Дорошенко. Фото: Forbes

Бывший председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко сбежал из-под домашнего ночного ареста. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет  FinClub.  

Отмечается, что 27 января следователь обратился в Днепровский районный суд Киева с требованием изменить Дорошенко меру пресечения в связи с тем, что экс-глава "Михайловского" перестал приходить к следователю. Также следователь предложил объявить Дорошенко в розыск. Судья уже удовлетворил это прошение.

Адвокат Ростислав Кравец, который представлял интересы Игоря Дорошенко в суде, заявил, что у него закончился контракт с клиентом, и отказался прокомментировать информацию.

Дорошенко на звонки на мобильный телефон не отвечал, а его супруга Эльмира Дорошенко написала в соцсети Facebook: "В связи с резким ухудшением состояния здоровья мой муж на днях был госпитализирован и находится на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений Киева! Все возложенные на него и адвокатов обязанности выполняются в полном объеме согласно законодательству Украины".

Дорошенко был ключевым подозреваемым в деле "Михайловского". Правоохранители расследуют хищение из банка более 2 млрд грн, в том числе, ущерб на 870 млн грн инкриминировали Игорю Дорошенко. Экс-чиновника обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст. 218-1 ("Доведение банка до неплатежеспособности") УК.

13 августа 2016 года Шевченковский районный суд Киева арестовал Дорошенко, но 3 декабря его неожиданно освободили из СИЗО – даже без внесения залога, который мог составить 137,8 млн грн.

Судья установил ему меру пресечения в виде домашнего ночного ареста с 20:00 до 7:00. Уже 16 января 2017 года Апелляционный суд Киева оставил эту меру пресечения без изменений. Этот льготный режим заканчивался в начале февраля.

Ранее сотрудники СБУ сообщали, что имеют сведения о намерении Дорошенко с семьей уехать в Канаду.
банк Михайловский

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