Экс-министр Абромавичус нашел новую работу в Украине

Экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус возглавил наблюдательный совет общественной организации "Украинская академия корпоративного управления". В набсовет также вошли постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, глава представительства МФК в Украине Елена Волошина.

"Это будет некоммерческий проект, поддерживаемый международными финансовыми организациями. Задача — обучать людей как из частного, так и из государственного сектора корпоративному управлению", — прокомментировал назначение Абромавичус.

Согласно данным в госреестре юрлиц, общественная организация "Украинская академия корпоративного управления" зарегистрирована в начале марта 2017 года. Ее учредителями выступили член Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине и комитета по назначению руководителей госкомпаний Андрей Бойцун, управляющий партнер компании по поиску руководящего персонала Odgers Berndtson Роман Бондарь и экс-глава целевой команды реформы управления госсобственностью МЭРТ Адомас Аудицкас, который возглавил Академию как президент.

Как уточнил Бойцун, членами набсовета также стали главный исполнительный директор ИК Horizon Capital Елена Кошарная, директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Даниэль Билак, директор инвестиционно-банковского подразделения ИК "Драгон Капитал" Брайан Бест и перешедшая недавно в ЕБРР экс-член НКЦБФР Оляна Гордиенко.

"Основатели и члены набсовета Академии — люди, которые стояли у истоков корпоративного управления в Украине", — объяснил принципы формирования набсовета Абромавичус. Он добавил, что Академия планирует также участвовать в разработке законодательных и нормативных актов в этой сфере.

Напомним, Айварас Абромавичус заявил о решении уйти в отставку 3 февраля 2016 года. Он публично назвал причиной такого решения отсутствие поддержки и активное противодействия проводимым его командой реформам.