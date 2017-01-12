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После отмены госконтроля за ценами в Украине подорожали продукты – эксперт http://www.segodnya.ua/img/article/7875/35_main.1484213929.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/35_tn.1484213929.jpg Экономика В каждой области ситуация развивалась по-разному, но в целом за три месяца еда стала менее доступной

После отмены госконтроля за ценами в Украине подорожали продукты – эксперт

Сегодня, 11:37

В каждой области ситуация развивалась по-разному, но в целом за три месяца еда стала менее доступной

Госрегулирование цен отменили в порядке эксперимента. Фото: Сегодня
Госрегулирование цен отменили в порядке эксперимента. Фото: Сегодня

После экспериментальной отмены государственного регулирования цен на социальные продукты цены в Украине выросли сильнее, чем ожидалось. Об этом сообщил аграрный эксперт, глава ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко.

"Из 23 основных продуктов питания 19 во время эксперимента дорожали быстрее, чем в остальной период 2016 года. При этом ряд продуктов выросли в цене за последние три месяца больше, чем за все девять предыдущих. Некоторые же продукты, по итогам девяти месяцев дешевели, а в последнем квартале подорожали", – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

"В каждой области ситуация с ценами развивалась по-разному. Например, Киевская область. Если в Украине из 23 наименований социальных продуктов питания 19 росли или не падали в цене, то в Киевской области картина значительно лучше. Часть продуктов, которые дорожали в Украине, на Киевщине дешевели. Причина этого в большом производстве сельскохозяйственной продукции в регионе, и что не менее важно, в наличии оптовых рынков, что позволяет снижать цену за счет конкуренции производителей и торговли", – считает Дорошенко.

Так, по подсчетам эксперта, с 30 сентября по 29 декабря 2016 года, куриные яйца выросли в цене на 39,9% (на 5,97 грн) Больше всего они дорожали в Ивано-Франковской (на 7,4 грн) и Волынской (на 7,38 грн) обл., а меньше всего – в Одесской области (на 4,12 грн).

Сливочное масло за три месяца стало дороже на 21,7% (на 23,91 грн). Особенно дорогим этот продукт стал в Луганской (на 38,05 грн), Закарпатской (на 34,31 грн) и Черниговской (на 32,67 грн) обл. Меньше всего выросли цены в Киевской области (на 19,06 грн).

Молоко жирности 2,5% стало дороже на 18,4% (на 2,38 грн). Регионы с наибольшим ростом: Сумская (3,60 грн) и Кировоградская (3,47 грн.) области. Доступное всего молоко во Львовской (подорожало на 1,51 грн) и Хмельницкой (на 1,4 грн) обл.

На творог жирности 9% цены подскочили на 10,8% (на 7,9 грн). Регион-лидер роста – Луганская область (на 13,84 грн). Меньше всего сметана дорожала в Черновицкой (на 3,19 грн) и Николаевской (на 3,81 грн) областях.

Сахар за три месяца вырос в цене на 8% (на 1,1 грн). В Закарпатской обл. продукт стал дороже сразу на 1,65 грн/кг, а в Днепропетровской на 1,62 грн. Меньше всего поднялись цены в Николаевской области (на 0,68 грн).

Гречневая крупа подорожала на 4,3% (на 1,17 грн) В Черновицкой обл. цены подскочили сразу на 3,32 грн, а во Львовской гречка стала дешевле на 0,36 грн/кг.

Сало за три месяца выросло в цене на 6,3% (на 2,42 грн), а в Одесской обл. а целых 8,94 грн/кг. Зато в Харьковской обл сало стало дешевле на 3,06 грн/кг. Говядина подешевела на 32 коп./кг на Киевщине, хотя в целом по стране цены выросли на 4,2% (на 3,46 грн/кг), а в Волынской и Хмельницкой обл. – на 10-11 грн/кг. Недорогая свинина есть на Тернопольщине, там цены на нее снизились на 3,23 грн/кг при общем подорожании продукта почти на 1 грн/кг.

Цены на картофель за три месяца поднялись на 11,9% (на 0,56 грн), на свеклу – на 8% (на 0,28 грн), на капусту – на 1,6% (0,06 грн).

Напомним, в 2016 году потребительская инфляция в Украине упала – в декабре она составляла 12,4%, в то время как в 2015 году потребительские цены выросли на 43,3%. По данным НБУ, замедлить рост цен позволило умеренное подорожание продуктов питания.
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Источник:

"Сегодня"

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