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Эксперты назвали главный локомотив экономики Украины на 2017 год http://www.segodnya.ua/img/article/7846/6_main.1483087101.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/6_tn.1483087101.jpg Экономика Аналитики ждут роста ВВП и восстановления покупательской способности в стране

Эксперты назвали главный локомотив экономики Украины на 2017 год

Сегодня, 05:27

Аналитики ждут роста ВВП и восстановления покупательской способности в стране

Эксперты прочат Украине экономический рост. Фото: Pixabay
Эксперты прочат Украине экономический рост. Фото: Pixabay

Главными движущими силами роста экономики Украины в 2017 году будут увеличение потребления и инвестиции в основной капитал. Такой прогноз озвучили аналитики группы ICU.

Эксперты оценивают рост ВВП Украины по итогам 2016 года в размере 1,5-1,6%, а в 2017 году прогнозирует экономический рост на 2,3%. 

"В 2018 году рост ВВП ускорится до 3% и с 2019 года экономика выйдет на среднегодовой уровень прироста в 4%", – считает руководитель аналитического подразделения ICU Александр Вальчишен.

По словам Вальчишена, главным драйвером экономики в 2017 году станет рост внутреннего спроса, который будет обеспечиваться путем удержания удельного веса государственных расходов на уровне 30% по отношению к ВВП и ростом инвестиций в основной капитал.

"Увеличение расходов правительства через бюджет – ключевой элемент поддержания внутреннего спроса в экономике. Экспортно-ориентированный сектор в нынешних условиях пока не может быть ускорителем восстановления экономики, поэтому правительство предпринимает меры для увеличения внутреннего спроса, в том числе и потребительского, на который приходится сейчас 68% ВВП, − сказал Вальчишен.− Внутренний спрос будет обеспечиваться внутренним предложением товаров или услуг. Кроме того, следует ожидать восстановления покупательской способности домохозяйств. Это хорошая новость для строительной, машиностроительной отраслей и их смежных сегментов".

Вальчишен уверен, что на восстановление покупательской способности домохозяйств повлияет предусмотренное бюджетом-2017 увеличение минимальной зарплаты.

"Увеличение минимальных зарплат с 2017 года мы оцениваем как положительный шаг, которым правительство пытается преломить тенденцию последних двух лет, когда удельный вес заработной платы в структуре доходов ВВП снизился до исторического минимума (38,3% в 3-м квартале 2016 г), − сказал Вальчишен. − В то же время удельный вес прибыли субъектов хозяйствования всех форм собственности находится на максимуме (45%). До экономического кризиса 2014-2015 г.г. эта пропорция была 54%/36% соответственно. То есть, в 2014-2015 г.г. происходило двойное сжатие – сокращение объемов номинального ВВП, и одновременно сокращалась и та часть, которая приходилась на заработные платы".

По прогнозам ICU, среднегодовой уровень инфляции в 2017 году составит в пределах 10%.

"До конца февраля инфляция будет на уровне 12%, а затем начнет замедляться. У НБУ появится пространство для снижения учетных ставок – он будет снижать их умеренно в течение года, до уровня потребительской инфляции + 2 процентных пункта", – сказал Вальчишен.

Он подчеркнул, что ситуация на внешних рынках не окажет значительного поддерживающего влияния на украинскую экономику в силу затянувшегося экономического кризиса в странах СНГ (где прокатилась волна девальваций и рецессий) и политических рисков в ЕС, где экономика растет, но умеренными темпами.
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Источник:

"Сегодня"

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