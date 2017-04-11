Эксперты объяснили, как изменятся цены на продукты к Пасхе

На предстоящих выходных украинцы будут отмечать главный праздник всех христиан — Пасху. По традиции в эти дни ни одна семья не обходится без праздничного стола. Эксперты объяснили, во сколько в этом году обойдется угощение, а также как изменилась стоимость продуктовой корзины украинца, пишет UBR.

Как рассказал эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский, за последний год стоимость минимальной продуктовой корзины к Пасхе увеличилась почти на треть.

В минимальный перечень продуктов, который обычно покупают украинцы эксперты включили: пшеничный и ржаной хлеб, рис, муку, крупы, макаронные изделия, говядину, свинину, мясо птицы, колбасные изделия, молоко, яйца, сыр, сметану, сахар, растительное масло, картошку, капусту, свеклу и морковь.

По словам директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, больше всего за этот набор придется заплатить киевлянам — около 860 грн. Немного дешевле продуктовая корзина обойдется в Днепре — 825 грн. А меньше всего за еду платят жители Тернополя — чуть менее 740 грн.

К примеру, собственноручно испеченный праздничный 700-граммовый кулич обойдется в 35 грн, что почти на 15% дороже, чем в прошлом году. При подсчете эксперты ориентировались на классический рецепт, в который входят мука, яйца, сахар, сливочное масло, изюм, дрожжи, лимон и украшения.

И почти все эти ингредиенты дорожают. К примеру, цены на сахар, по прогнозам экспертов, будут только расти. Основное подорожание произойдет примерно в июле, когда начнется сезон домашних заготовок.

Но некоторые продукты к празднику могут даже подешеветь. Поэтому эксперты не советуют закупаться в магазинах впрок.

Как перепишут ценники

Как отметил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, последние 2,5 месяца основные продукты продуктовой корзины украинцев повышались в цене, и только в последние дни производители начали снижать закупочные цены. В основном эксперт связывает это с переизбытком некоторых видов продуктов и упавшим спросом на наш товар за границей.

Но пока дешевеет опт, эффект от "распродаж" потребитель почувствует только к середине-концу апреля. С другой стороны, понижение стоимости продуктов в опте могут съесть праздничные наценки розницы.

"Дешевеют сейчас, например, яйца, молочные продукты и мясо. Все упирается в покупательную способность. Например, среднестатистический украинец просто на может себе позволить себе покупать яйца дороже, чем за 30 грн/десяток, или говядину за 100 грн/кг", — отметил Дорошенко.

Сложнее ситуация со свининой, стоимость которой в ближайшее время может опуститься, в зависимости от региона, на 20 – 25 грн/кг. Удешевление этого продукта эксперты связывают с разгулом африканской чумы свиней в Украине. Фермеры, опасаясь риска заражения или, того хуже, уже имея дело с больными животными, могут попытаться побыстрее избавиться от проблемного мяса.

Поэтому эксперты ожидают вала сомнительной, но дешевой свинины на рынках. "К сожалению, у нас есть проблема идентификации животных, соответственно невозможно понять, откуда привезли продукцию. В итоге есть риск покупки зараженной свинины", — отметил Дорошенко.

Тем не менее, многим украинцам о покупке мяса приходиться только мечтать. Поскольку, как заметил Пендзин, чем меньше у потребителя доход, тем чаще он заменяет не только мясные, но и многие овощные продукты, более дешевыми, например, картошкой и хлебом.

По его словам, в нынешней ситуации хлеб становится наиболее потребляемым продуктом среди украинцев. А стремительный рост цен на хлеб с начала 2017 г., по мнению экспертов, является очень тревожной тенденцией.

По данным экспертов, среднестатистическая украинская семья тратит на еду 57% своего бюджета, тогда как белорусы — 38%, россияне — порядка 42%, а европейцы — около 20%.