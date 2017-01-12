Эксперты прочат Украине рост инфляции

Потребительская инфляция в Украине в 2017 году может составить 10-14,3%. Основное влияние будут оказывать колебания курса гривни, рост регулируемых тарифов, повышение цен на топливо и перевозки, прогнозируют аналитики ГК "Forex Club".

"В первой половине года темпы роста годовой инфляции ускорятся, и достигнут пиковых значений в марте на фоне повышения акцизов, регулируемых тарифов, роста стоимости топлива, перевозок и логистики. Кроме того, ускорению инфляции будет способствовать растущая налоговая нагрузка на предпринимателей в связи с повышением минимальной заработной платы", – считают аналитики.

По мнению экспертов, на динамике цен на импортные товары, особенно на топливо и энергоресурсы для населения, отразится выход среднегодового курса гривны из диапазона 27 – 28,5 грн за доллар.

"Потребительская инфляция в Украине в 2017 году может превысить показатели прошлого года. Темпы роста цен, прежде всего, будут зависеть от монетарной политики НБУ и изменения регулируемых тарифов на электроэнергию, табак, алкоголь, железнодорожные перевозки. Кроме того, значительное влияние будут оказывать колебания курса гривни, что будет отражаться на ценах на топливо и на критическом импорте", – прогнозирует старший аналитик "Forex Club" Андрей Шевчишин.

Рост потребительских цен в Украине по итогам 2016 года достиг самого высокого уровня среди стран Европы и СНГ – 12,4%, хотя и оказался ниже прошлогодних 43,3%. Средний показатель инфляции в большинстве стран Европы и СНГ составил 2,2%. При этом, для стран СНГ показатель достигает 5,9%, что связано с экономическими тенденциями в регионе, в том числе девальвацией валют и повышением регулируемых тарифов.

В свою очередь, ускорение цен в Евросоюзе, после продолжительного дефляционного периода, происходит на фоне роста стоимости энергоресурсов. Самые высокие темпы роста потребительских цен отмечены в Азербайджане (12,1%), Беларуси (11,4%) и Турции (8,5%). При этом, валюты именно этих стран девальвировали наибольше в прошлом году.

Напомним, в 2016 году потребительская инфляция в Украине упала – в декабре она составляла 12,4%. В следующем году НБУ ожидает 8%-ной инфляции.