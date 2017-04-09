Эксперты советуют хранить сбережения на краткосрочных депозитах и доверять крупным банкам
По мнению экономистов, ставки по гривневым вкладам дешевеют медленно, но лучше разбивать сбережения до гарантированных государством 200 тыс. грн
По оценкам финансовых аналитиков, вплоть до лета курс валюты будет стабильно колебаться в коридоре 26-29 грн/$, а ставки по кредитам и вкладам продолжат медленное снижение в пределах 0,5%. Это значит, что в ближайшее время банки смогут стабильно и спокойно работать, поэтому украинцы при желании могут разработать выверенную стратегию по сохранению своих сбережений на депозитных счетах.
Эксперты отмечают, что в последние годы украинцы привыкли хранить деньги в валюте, поэтому советуют покупать доллары и евро с учетом своих ежемесячных расходов. "Не стоит забывать, что украинцы в повседневной жизни используют гривну. Соответственно, целесообразно часть денег, необходимых на обеспечение месячного проживания, оставлять в гривне, остальное можно конвертировать в валюту. Нет смысла гнаться за покупкой валюты на все кровные, поскольку на частых конвертациях, люди могут потерять больше, чем сохранить", – поясняет исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.
При этом Коробкова обращает внимание на то, что весной и летом ставки по депозитам будут демонстрировать устойчивый тренд к снижению, поэтому стоит учесть эти нюансы при рассмотрении депозитных предложений банков: "Медленнее снижаются ставки по гривневым вкладам и более быстрыми – по валютным".
В свою очередь, главный аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран рекомендует населения не "гнаться сейчас за процентными ставками". "Дело в том, что кризис в банковском секторе еще не завершен – поэтому стоит проявить некоторую осторожность. Так, достаточно интересными могут быть валютные вклады на 2-3 месяца, с процентной ставкой по 5-6%. Также стоить обратить внимание на сберегательные карты, которые выпускают многие банки. Такой подход позволяет получить доступ к деньгам в любой момент", – приводит примеры Шапран.
По его мнению, имеет смысл обратить внимание на депозитные предложения не только крупных, но и государственных банков. "В целом, доверять банкам можно, если у клиента на счету есть сумма до 200 тыс. грн. В таком случае проблем быть не должно, поскольку Фонд гарантирования вкладов физлиц выплачивает эту сумму, как обещанную государством, если банк признается неплатежеспособным. В этом отношении ФГВФЛ еще никого не подводил, поэтому не стоит опасаться каких-либо кредитных рисков". В то же время эксперты уточняют, если у человека имеются сбережения, скажем, в 500-700 тыс. грн, тогда деньги стоит разделить на несколько частей – неважно в гривне или в валюте, но в эквиваленте до 200 тыс грн, гарантированных ФГВФЛ. Тогда эти деньги можно положить на несколько депозитных или текущих счетов в несколько банков.
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