Эксперты советуют хранить сбережения на краткосрочных депозитах и доверять крупным банкам

По оценкам финансовых аналитиков, вплоть до лета курс валюты будет стабильно колебаться в коридоре 26-29 грн/$, а ставки по кредитам и вкладам продолжат медленное снижение в пределах 0,5%. Это значит, что в ближайшее время банки смогут стабильно и спокойно работать, поэтому украинцы при желании могут разработать выверенную стратегию по сохранению своих сбережений на депозитных счетах.

Эксперты отмечают, что в последние годы украинцы привыкли хранить деньги в валюте, поэтому советуют покупать доллары и евро с учетом своих ежемесячных расходов. "Не стоит забывать, что украинцы в повседневной жизни используют гривну. Соответственно, целесообразно часть денег, необходимых на обеспечение месячного проживания, оставлять в гривне, остальное можно конвертировать в валюту. Нет смысла гнаться за покупкой валюты на все кровные, поскольку на частых конвертациях, люди могут потерять больше, чем сохранить", – поясняет исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

При этом Коробкова обращает внимание на то, что весной и летом ставки по депозитам будут демонстрировать устойчивый тренд к снижению, поэтому стоит учесть эти нюансы при рассмотрении депозитных предложений банков: "Медленнее снижаются ставки по гривневым вкладам и более быстрыми – по валютным".

В свою очередь, главный аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран рекомендует населения не "гнаться сейчас за процентными ставками". "Дело в том, что кризис в банковском секторе еще не завершен – поэтому стоит проявить некоторую осторожность. Так, достаточно интересными могут быть валютные вклады на 2-3 месяца, с процентной ставкой по 5-6%. Также стоить обратить внимание на сберегательные карты, которые выпускают многие банки. Такой подход позволяет получить доступ к деньгам в любой момент", – приводит примеры Шапран.

По его мнению, имеет смысл обратить внимание на депозитные предложения не только крупных, но и государственных банков. "В целом, доверять банкам можно, если у клиента на счету есть сумма до 200 тыс. грн. В таком случае проблем быть не должно, поскольку Фонд гарантирования вкладов физлиц выплачивает эту сумму, как обещанную государством, если банк признается неплатежеспособным. В этом отношении ФГВФЛ еще никого не подводил, поэтому не стоит опасаться каких-либо кредитных рисков". В то же время эксперты уточняют, если у человека имеются сбережения, скажем, в 500-700 тыс. грн, тогда деньги стоит разделить на несколько частей – неважно в гривне или в валюте, но в эквиваленте до 200 тыс грн, гарантированных ФГВФЛ. Тогда эти деньги можно положить на несколько депозитных или текущих счетов в несколько банков.