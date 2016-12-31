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Елочные игрушки из Украины покоряют мировые рынки http://www.segodnya.ua/img/article/7849/52_main.1483193018.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/52_tn.1483193018.jpg Экономика Экспорт новгодних украшений заметно вырос

Елочные игрушки из Украины покоряют мировые рынки

Сегодня, 16:02

Экспорт новгодних украшений заметно вырос

Экспорт елочных игрушек из Украины растет. Фото: Pixabay
Экспорт елочных игрушек из Украины растет. Фото: Pixabay

За 10 месяцев этого года Украина экспортировала елочных украшений на 4,5 млн долларов, что на 16,7% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Украинские игрушки присутствуют на рынках 25 стран мира и их экспорт растет, отметила Микольская на своей странице в Facebook.

По ее данным,  90,6% экпорта елочных игрушек составляют изделия из стекла, другие украшения составляют 9,4% экспортных поставок.

"Основной рынок сбыта – это страны ЕС. На рынок этих стран в течение 10 месяцев 2016 года экспортировано 62,3% общего объема елочных украшений. При этом общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7%. Среди 5 крупнейших рынков потребления – 3 страны ЕС (Нидерланды, Германия и Польша)", – сообщает Микольская.

Кроме того существенно вырос экспорт за 10 месяцев в Канаду (в 13,9 раз), Беларусь (в 5,1 раза), Италию (в 3,1 раза), Молдову (в 2,9 раз ), США (в 2,7 раза) и Швейцарию (в 2,6 раза). В 2016 году появились и новые рынки – Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия.

"В то же время, когда крупнейших рынок потребления наших елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в текущем году сократился еще на 54,4% и составил лишь 632,3 тыс. долларов", – указала Микольская она.
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Источник:

"Сегодня"

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