Эпоха высоких прибылей от торговли физической нефтью осталась позади – Financial Times

Компании, привыкшие к высоким доходам от торговли нефтью на физическом рынке в период низких цен, вынуждены привыкать к новой реальности и искать новые источники дохода. Об этом пишет Financial Times.

После того, как в середине 2014 года начался обвал цен на нефть, избыток предложения привел к образованию контанго: на спотовом рынке баррели можно было приобрести намного дешевле, чем они стоили по контрактам с поставкой через несколько месяцев.

Таким образом, нефтетрейдеры и крупные нефтяные компании, которым было, где хранить нефть в течение нескольких недель или месяцев, скупали ее с немедленной поставкой по низким ценам и продавали дороже через фьючерсные контракты.

Такая тактика помогла BP, Shell, Total, а также Vitol, Glencore и Trafigura продержаться и нарастить прибыль в период низких цен.

Однако теперь, по словам финдиректора BP Брайана Дживалри, нефтяной рынок "стал плоским, как блин".

Представляя отчетность за IV квартал, топ-менеджер говорил не только и не столько о низких доходах от торговли нефтью, сколько о форвардной кривой цен на ближайшие два года. Восстановление цен на нефть с 30 долларов до 55 долларов США за баррель практически ликвидировало контанго на нефтяном рынке.

"Ситуация с большим контанго – это всегда подарок тому, кто торгует физической нефтью. При текущей структуре им придется приложить больше усилий, чтобы заработать", – комментирует управляющей директор консалтинговой компании Petromatrix Оливье Якоб.