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ЕС готовится ввести пошлины на металл из России – Bloomberg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/56_main.1483694994.png http://www.segodnya.ua/img/article/7859/56_tn.1483694994.png Экономика В среднем демпинговая маржа для экспорта из России оценивается в 20-40%, сообщает издание

ЕС готовится ввести пошлины на металл из России – Bloomberg

Сегодня, 11:29

В среднем демпинговая маржа для экспорта из России оценивается в 20-40%, сообщает издание

ЕС может ввести пошлины на российскую сталь. Фото: colorcoatedsteelsheet.ru
ЕС может ввести пошлины на российскую сталь. Фото: colorcoatedsteelsheet.ru

Еврокомиссия поручила таможенным органам регистрировать импорт горячекатаных рулонов из России и Бразилии, что повышает риск введения пошлин. Об этом пишет издание Bloomberg.

Регистрация также дает Евросоюзу возможность ввести антидемпинговые пошлины на уже осуществленные поставки.

В среднем демпинговая маржа для экспорта из России оценивается в 20-40%, для Бразилии – в 40-70%.

В июле прошлого года Евросоюз начал расследование в отношении поставок горячекатаного проката из России, Бразилии, Ирана, Сербии и Украины.

Расследование было возбуждено на основании жалобы Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer). Ассоциация считает, что эти страны нарастили импорт стали в Евросоюз, в результате чего увеличили свою долю на европейском рынке.

Все это, а также цены, по которым указанные страны реализуют свою продукцию в ЕС, оказывает негативное влияние на локальные компании, считает Eurofer.

В августе Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из России. Для продукции ММК ставка составила 18,7%, "Северстали" – 34%, НЛМК и других российских производителей – 36,1%.
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Источник:

Интерфакс

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