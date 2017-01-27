ЕС стал главным торговым партнером Украины

В течение десяти месяцев 2016 года товарооборот между Украиной и Европейским Союзом (ЕС) увеличился на шесть процентов и на данный момент он составляет 41% всего объема товара. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"За 10 месяцев 2016 года на нас товарооборот между Украиной и ЕС увеличился на 6%", – сообщилаКлимпуш-Цинцадзе.

Также она отметила, что из-за конфликта с Россией и ее агрессивных действий по отношению к транзиту украинских товаров Украина потеряла российские рынки.

"Для нас традиционные рынки в Центральной Азии, но мы потеряли российские рынки. Однако мы можем говорить, что за это время объемы торговли Украины с ЕС вышли на первое место и составляют сейчас 41% объема. Поэтому, мы точно понимаем, что это наш основной торговый партнер ... Мы должны понимать, что это не только открытие рынка с 500 миллионами потребителей стран ЕС, но и дополнительные возможности выходов на третьи рынки ", – добавила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, "cвободная торговля" между Украиной и ЕС в полной мере заработала с 1 января 2016 года. До этого Украина пользовалась переференциями и не отменяла пошлины на европейские товары, хотя сама экспортировала товары в ЕС без пошлин. Теперь в структуре украинского экспорта 37% занимают европейские страны. За время действия ЗСТ удалось нарастить экспорт курятины, яиц птицы, пшеницы, ячмени, семян масличных культур, рапсового масло, сахара, кондитерских изделий.

Но, несмотря на опасения украинских товаропроизводителей, засилья дешевого импорта в Украине так и нет, а европейский рынок продолжает защищать себя квотами, которые довольно быстро исчерпываются. После исчерпания квот торговлю с ЕС можно продолжать, но стоимость продукции после этого увеличится, т.к. экспортерам приходится компенсировать пошлину.