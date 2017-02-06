Еврокомиссия намерена настаивать на увеличении Европарламентом квот на украинские товары

Сегодня, 22:27

Украинская сторона также подчеркнула необходимость скорейшего подписания сторонами Соглашения АСАА

Еврокомиссия намерена настаивать на увеличении Европарламентом квот на украинские товары, фото trend.az
Еврокомиссия намерена настаивать на увеличении Европарламентом квот на украинские товары, фото trend.az

Еврокомиссия намерена настаивать на увеличении Европарламентом квот на украинские товары. Об этом стало известно в ходе встречи вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе с комиссаром ЕС по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем в Брюсселе, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно сообщению, Сесилия Мальмстрем подтвердила настроенность Еврокомиссии продвигать одобрение Европарламентом решения о предоставлении Украине дополнительных автономных торговых преференций в объеме, предложенном комиссией, без каких-либо изменений. А вице-премьер-министр подчеркнула необходимость скорейшего подписания сторонами Соглашения АСАА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), которая начнет новый этап в функционировании зоны свободной торговли и станет неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации.

О вопросе дополнительных торговых преференций ЕС для Украины Климпуш-Цинцадзе также поговорила с членом Европарламента, докладчиком по этому вопросу в Комитете международной торговли ЕП Ярославом Валенсой, где выразила надежду, что Европейский парламент одобрит предложения Европейской комиссии, которые будут способствовать поддержке экономики Украины в сложных условиях военного конфликта, торговой войны со стороны РФ и непростых экономических реформ.
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Источник:

"Сегодня"

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