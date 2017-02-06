Еврокомиссия намерена настаивать на увеличении Европарламентом квот на украинские товары. Об этом стало известно в ходе встречи вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе с комиссаром ЕС по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем в Брюсселе, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно сообщению, Сесилия Мальмстрем подтвердила настроенность Еврокомиссии продвигать одобрение Европарламентом решения о предоставлении Украине дополнительных автономных торговых преференций в объеме, предложенном комиссией, без каких-либо изменений. А вице-премьер-министр подчеркнула необходимость скорейшего подписания сторонами Соглашения АСАА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), которая начнет новый этап в функционировании зоны свободной торговли и станет неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации.

О вопросе дополнительных торговых преференций ЕС для Украины Климпуш-Цинцадзе также поговорила с членом Европарламента, докладчиком по этому вопросу в Комитете международной торговли ЕП Ярославом Валенсой, где выразила надежду, что Европейский парламент одобрит предложения Европейской комиссии, которые будут способствовать поддержке экономики Украины в сложных условиях военного конфликта, торговой войны со стороны РФ и непростых экономических реформ.