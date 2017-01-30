Европа согласилась покупать курятину из Украины

Сегодня, 13:05

Поставки мяса птицы в страны ЕС уже возобновились

ЕС и Украина договорились о поставках курятины. Фото: Pixabay
ЕС и Украина договорились о поставках курятины. Фото: Pixabay

Украина и Европейская комиссия (ЕК) договорились возобновить экспорт продукции птицеводства украинского производства в страны Европейского Союза (ЕС) в соответствии с принципом регионализации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

На сегодняшний день поставка курятины на европейский рынок уже осуществляется, заверили в ведомстве.

"Вопрос регионализации (поставок курятины – Ред.) был одним из самых чувствительных в коммуникации с Еврокомиссией. В результате обсуждений и принятых решений между Украиной и ЕС уже применяется принцип регионализации при торговле птицей и продуктами птицеводства. На сегодня экспорт украинского птицы в страны Евросоюза возобновлен", – заявил министр агрополитики Тарас Кутовой.

Напомним, в декабре Европа запретила ввоз украинской курятины и продукции из нее из-за вспышки птичьего гриппа. Также в связи с выявленным в Херсонской области птичьим гриппом введен запрет на поставки яиц из этой области в Гонконг.

Как подсчитали эксперты, ежемесячные потери Украины от такого запрета составляют около 150 млн грн. 
экспорт, Украина, ЕС, поставки, мясо, внешняя торговля, курятина

Вы сейчас просматриваете новость "Европа согласилась покупать курятину из Украины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

В Украине зафиксировали птичий грипп. Фото: Pixabay

Беларусь запретила куриц и яйца из Украины

5 Января, 16:02

Ограничения пока касаются только одной области-производителя

Экономика

ЕС не хочет украинских кур: упадут ли цены на птицу внутри страны

9 Декабря 2016, 20:18

Европа - не самый крупный покупатель украинской курицы и яиц, отмечают эксперты. Основной рынок - Азия

Экономика

Европейский запрет на курятину ударит по украинским производителям, уверены эксперты. Фото: Pixabay

Украина понесет потери из-за запрета курятины в ЕС - эксперты

9 Декабря 2016, 13:04

Внутренний рынок может пресытиться мясом птицы, предупреждают специалисты

Экономика

Украинская курятина временно не экспортируется в ЕС. Фото: Pixabay

Европа запретила курятину из Украины

6 Декабря 2016, 14:03

Причиной введения ограничений стала вспышка птичьего гриппа

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования