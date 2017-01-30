Европа согласилась покупать курятину из Украины

Украина и Европейская комиссия (ЕК) договорились возобновить экспорт продукции птицеводства украинского производства в страны Европейского Союза (ЕС) в соответствии с принципом регионализации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

На сегодняшний день поставка курятины на европейский рынок уже осуществляется, заверили в ведомстве.

"Вопрос регионализации (поставок курятины – Ред.) был одним из самых чувствительных в коммуникации с Еврокомиссией. В результате обсуждений и принятых решений между Украиной и ЕС уже применяется принцип регионализации при торговле птицей и продуктами птицеводства. На сегодня экспорт украинского птицы в страны Евросоюза возобновлен", – заявил министр агрополитики Тарас Кутовой.

Напомним, в декабре Европа запретила ввоз украинской курятины и продукции из нее из-за вспышки птичьего гриппа. Также в связи с выявленным в Херсонской области птичьим гриппом введен запрет на поставки яиц из этой области в Гонконг.

Как подсчитали эксперты, ежемесячные потери Украины от такого запрета составляют около 150 млн грн.